Air France célèbre ses 88 ans de liaison entre Paris et Hong Kong

Article publié le 2 novembre 2026 par David Dagouret

Air France fête les 88 ans de sa ligne Paris-Hong Kong. Desserte quotidienne en Airbus A350-900, Wi-Fi Starlink et gastronomie étoilée au programme.

La compagnie nationale Air France a célébré le 88ᵉ anniversaire de l'ouverture de sa liaison emblématique reliant Paris à Hong Kong lors d'une réception organisée au PANO, à West Kowloon (Hong Kong).

Cet événement a réuni représentants institutionnels, clients et partenaires pour marquer près de neuf décennies de présence continue et réaffirmer le rôle stratégique de cet axe transcontinental.

Inaugurée le 4 août 1938 — cinq ans seulement après la création d'Air France —, la desserte était à l'origine assurée en Dewoitine 338 (un périple de 6 jours comprenant 18 escales). L'entrée dans l'ère des réacteurs avec le Boeing 707 en 1960 a ensuite permis de ramener les temps de trajet à des standards modernes tout en portant la capacité à 150 passagers par vol.

Pour la saison hivernale courant du 25 octobre 2026 au 27 mars 2027, Air France assurera 21 vols hebdomadaires vers la Grande Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong) :

Desserte quotidienne de Hong Kong : Exploitation exclusive en Airbus A350-900 configuré en 292 sièges (48 Business, 32 Premium Economy, 212 Économie) ;

Connectivité Starlink : L'A350-900 déployé sur Hong Kong est équipé de la nouvelle connectivité Wi-Fi très haut débit par satellite Starlink ;

Restauration de haute volée : De La Première à la classe Premium, les menus au départ de Paris sont élaborés avec des chefs étoilés et maîtres pâtissiers à partir d'ingrédients de saison et de produits locaux.

Horaire des vols quotidiens Paris-CDG - Hong Kong (en heures locales) :

AF188 : Décollage de Paris-CDG à 23h30 - Arrivée à Hong Kong à 18h55 (J+1) ;

AF185 : Décollage de Hong Kong à 22h45 - Arrivée à Paris-CDG à 05h50 (J+1).

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