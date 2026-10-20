Daher Aircraft livre son premier Kodiak 900 en Europe à un couple suisse

Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret

Daher livre le tout premier Kodiak 900 européen. Basé à Bad Ragaz en Suisse, l'appareil démontre ses capacités STOL sur courtes pistes pour les loisirs outdoor.

Le constructeur aéronautique Daher Aircraft a annoncé la livraison du tout premier Kodiak 900 destiné à un client du continent européen. L'appareil a été remis à ses nouveaux propriétaires suisses, Roland et Claudia Primus, sur le site industriel de Daher à Sandpoint (Idaho, États-Unis), où est assurée la production de la famille Kodiak (Kodiak 100 Series III et Kodiak 900).

Cette étape clé de l'expansion internationale du monomoteur à turbopropulseur a été mise en avant par le constructeur lors du salon de l'aviation d'affaires NBAA-BACE à Las Vegas, où Daher expose un Kodiak 900 aux côtés d'un TBM 980.

Auparavant propriétaires d'un Cessna 182, les nouveaux utilisateurs baseront leur Kodiak 900 sur l'aérodrome de Bad Ragaz (Suisse), une plateforme présentant une piste courte de seulement 495 mètres :

Performances STOL : Capacités d'atterrissage et de décollage courts idéales pour l'accès aux altiports et terrains régionaux exigus ;

Polyvalence d'utilisation : L'appareil servira au transport d'équipements sportifs et de loisirs à travers l'Europe et le Groenland (VTT, matériel de surf, wingfoil et ski de randonnée) ;

Chantiers de fabrication : Assemblage et livraison réalisés sur le site historique de Sandpoint.

Sur le même sujet