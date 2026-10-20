Accident d'un Mirage 2000D de la BA 133 en Meurthe-et-Moselle

Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret

Un Mirage 2000D de l'armée de l'Air et de l'Espace s'est écrasé à Rogéville (54) le 20 octobre 2026. Les recherches et enquêtes sont en cours.

Un avion de combat Mirage 2000D rattaché à l'Escadron de chasse 2/3 « Champagne » de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle) s'est écrasé dans la soirée du mardi 20 octobre 2026, vers 22h40.L'accident est survenu dans le secteur de Rogéville alors que l'appareil effectuait son vol de retour de mission.

Deux militaires de l'armée de l'Air et de l'Espace se trouvaient à bord du biplace : un pilote de chasse et un navigateur officier systèmes d'armes (NOSA).

Les secours et les forces armées ont immédiatement déclenché un dispositif de recherche et de sauvetage sur la zone d'impact. Un corps a été retrouvé par les équipes de recherche et reste en cours d'identification officielle. Les recherches se poursuivent activement pour localiser le second membre d'équipage. Des enquêtes judiciaires et de sécurité aérienne (BEA-Éclipse) ont été ouvertes pour déterminer l'origine et les circonstances exactes du drame.