Actualité aéronautique
Accident d'un Mirage 2000D de la BA 133 en Meurthe-et-Moselle
Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret
Un Mirage 2000D de l'armée de l'Air et de l'Espace s'est écrasé à Rogéville (54) le 20 octobre 2026. Les recherches et enquêtes sont en cours.
Patrouille Gusto Mirage 2000 C / Air Legend Paris-Villaroche 2021
Un avion de combat Mirage 2000D rattaché à l'Escadron de chasse 2/3 « Champagne » de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle) s'est écrasé dans la soirée du mardi 20 octobre 2026, vers 22h40.L'accident est survenu dans le secteur de Rogéville alors que l'appareil effectuait son vol de retour de mission.
Deux militaires de l'armée de l'Air et de l'Espace se trouvaient à bord du biplace : un pilote de chasse et un navigateur officier systèmes d'armes (NOSA).
Les secours et les forces armées ont immédiatement déclenché un dispositif de recherche et de sauvetage sur la zone d'impact. Un corps a été retrouvé par les équipes de recherche et reste en cours d'identification officielle. Les recherches se poursuivent activement pour localiser le second membre d'équipage. Des enquêtes judiciaires et de sécurité aérienne (BEA-Éclipse) ont été ouvertes pour déterminer l'origine et les circonstances exactes du drame.
- 11:42 Daher Aircraft livre son premier Kodiak 900 en Europe à un couple suisse
- 11:01Accident d'un Mirage 2000D de la BA 133 en Meurthe-et-Moselle
- 20/10 Avions de combat légendaires de Frédéric Lert à paraître aux Éditions Privat
- 19/10 Icelandair ouvrira Saint-Louis et rouvrira Madrid pour l'été 2027
- 19/10 Delta Air Lines annonce ses résultats financiers du trimestre de septembre 2026
- 19/10 Avolon passe une commande géante de 110 Airbus dont 35 A330-900 et 75 A320neo
- 19/10 Norse Atlantic et PIA concluent un accord ACMI pour deux Boeing 787-9 entre le Royaume-Uni et le Pakistan
- 19/10 Airbus publie ses chiffres de septembre 2026 avec 72 avions livrés et 547 livraisons cumulées
- 18/10 Air France ouvre deux nouvelles lignes vers San Diego et Nashville pour l'été 2027
- 18/10 LATAM Airlines Brazil reçoit son tout premier Embraer E195-E2
- 17/10 SkyAlps lance la première ligne directe entre Paris-CDG et Bolzano pour l'hiver 2026-2027
- 17/10 Biman Bangladesh Airlines passe une commande ferme pour quatre Airbus A350-900 et six A321neo
- 17/10 Le premier chasseur Gripen E produit au Brésil par Embraer effectue son vol inaugural
- 17/10 Icelandair a transporté 466 000 passagers en septembre dernier
- 17/10 SkyUp lance des vols réguliers au départ de Chișinău vers Dubaï et Londres
- 12/10 Twin Jet ouvre une ligne directe entre Marseille et Strasbourg dès novembre 2026
- 12/10 Ethiopian Airlines commande dix Boeing cargo dont huit 777-8 Freighter
- 12/10 FLYONE Armenia commande deux Airbus A321neo
- 12/10 Airport Management Services et IBC Aviation s'associent pour lancer un service de jets privés aux Antilles
- 12/10 Air Austral affrète des Boeing 737-800 auprès d'ASL Airlines France