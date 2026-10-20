Actualité aéronautique
Norse Atlantic et PIA concluent un accord ACMI pour deux Boeing 787-9 entre le Royaume-Uni et le Pakistan
Article publié le 19 octobre 2026 par David Dagouret
Norse Atlantic loue deux Boeing 787-9 en ACMI à Pakistan International Airlines (PIA). Les vols directs entre le Royaume-Uni et le Pakistan démarreront début novembre 2026.
La compagnie long-courrier Norse Atlantic Airways (Norse Atlantic ASA) a officialisé la signature d'un accord d'affrètement lourd de type ACMI (avion, équipage, maintenance et assurance) avec Pakistan International Airlines (PIA), le transporteur national du Pakistan.
Ce contrat porte sur la mise à disposition de deux Boeing 787-9 Dreamliner modernes afin d'épauler PIA dans le développement rapide de sa capacité long-courrier entre le Royaume-Uni et le Pakistan.
L'accord vise à répondre à la forte demande de voyages directs sur les liaisons reliant les deux pays, notamment auprès des communautés de la diaspora et des clientèles affaires :
Entrée en service : Début des opérations programmée dès le début du mois de novembre 2026 ;
Périmètre du réseau : Desserte directe de plusieurs destinations clés reliant les plateformes britanniques au Pakistan ;
Optimisation de flotte : Cet accord permet à Norse Atlantic de maximiser l'utilisation de sa flotte de Dreamliner durant la saison d'hiver tout en fournissant à PIA une capacité long-courrier immédiatement opérationnelle.
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