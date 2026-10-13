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American Airlines et STARLUX Airlines concluent un partenariat de partage de codes vers Taipei
Article publié le 11 octobre 2026 par David Dagouret
American Airlines s'associe à la compagnie taïwanaise STARLUX Airlines. Ce partage de codes ouvre de nouvelles options de voyage transpacifiques vers Taipei.
American Airlines et STARLUX Airlines concluent un partenariat de partage de codes vers Taipei
American Airlines et STARLUX Airlines ont conclu un nouveau partenariat de partage de codes afin d’élargir l’offre de vols entre l’Amérique du Nord et Taipei. Dans le cadre de ce partenariat, les voyageurs peuvent réserver certains vols opérés par STARLUX entre l’ouest des États-Unis et Taipei.
Les membres AAdvantage peuvent cumuler des miles et des points de fidélité lorsqu’ils réservent un vol en partage de codes American Airlines opéré par STARLUX. American Airlines et STARLUX collaboreront sur de futures initiatives, notamment l’échange de miles et des avantages supplémentaires pour les voyageurs.
American apposera son code sur les vols opérés par STARLUX à destination de l’aéroport international de Taipei-Taoyuan (TPE) au départ de l’aéroport international de Los Angeles (LAX), de l’aéroport international d’Ontario (ONT), de l’aéroport international de San Francisco (SFO) et de l’aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA).
American apposera également son code sur les vols opérés par STARLUX entre l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor (PHX) et TPE, sous réserve des autorisations réglementaires.
Dans le cadre de ce partenariat, les clients pourront personnaliser leur itinéraire en choisissant parmi les options en classe affaires, en classe économique premium et en classe économique proposées par STARLUX, disponibles à l’achat sur aa.com ou via l’application mobile d’American. STARLUX propose à bord des équipements pensés pour le confort des clients, notamment des sièges entièrement inclinables dotés d’une porte d’intimité en classe affaires, ainsi qu’un repose-jambes et un repose-pieds rétractable en classe Premium Economy, à l’instar de ce que propose American sur ses nouveaux Boeing 787-9 et ses Boeing 777-300ER modernisés.
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