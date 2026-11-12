Actualité aéronautique
Volotea s'implante à Clermont-Ferrand et annonce deux nouvelles lignes depuis Montpellier pour 2027
Article publié le 12 novembre 2026 par David Dagouret
Volotea a inauguré sa première ligne Clermont-Ferrand–Porto et annonce deux nouvelles dessertes vers Málaga et Bari au départ de Montpellier pour l'été 2027.
Volotea a inauguré ses opérations au départ de Clermont-Ferrand avec une nouvelle liaison vers Porto, dont le premier vol a eu lieu le 06 novembre. À l’occasion de ce vol inaugural, Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea, Laurent Wauquiez et Julien Bony, maire de Clermont-Ferrand, étaient présents.
Avec cette nouvelle liaison, Clermont-Ferrand devient le 26e aéroport français desservi par Volotea. Porto constitue la première et unique destination opérée par la compagnie au départ de Clermont-Ferrand.
À raison de deux vols par semaine, opérés les lundis et vendredis, Volotea propose plus de 33 900 sièges et plus de 190 vols sur cette liaison, exclusivement opérée par la compagnie.
Volotea a également annoncé deux nouvelles destinations au départ de Montpellier pour l’été 2027 :
- Malaga : Cette liaison sera opérée à raison de 2 vols par semaine, les jeudis et dimanches, avec près de 7 000 sièges disponibles.
- Bari : Cette nouvelle liaison exclusive proposée par Volotea au départ de Montpellier, sera opérée à raison de 2 vols par semaine, les mardis et vendredis et proposera environ 7 000 sièges.
Ces deux nouvelles liaisons viennent compléter les quatre routes annoncées en décembre 2025 pour la saison automne-hiver 2026-2027 : Bordeaux, Madrid, Tenerife Sud et Lanzarote. Les vols vers Madrid et Ténérife ont été inaugurées la semaine dernière, respectivement le 6 et 8 novembre.
En 2027, les passagers montpelliérains auront accès à un réseau de 14 destinations couvrant 3 pays : la France, l’Espagne et l’Italie, pour près de 420 000 sièges disponibles (+22 % par rapport à 2026).
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