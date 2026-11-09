Actualité aéronautique
Air Tahiti Nui va équiper toute sa flotte du Wi-Fi haut débit gratuit Starlink
Article publié le 10 novembre 2026 par David Dagouret
Air Tahiti Nui s'associe à SpaceX pour équiper l'ensemble de sa flotte long-courrier du Wi-Fi très haut débit Starlink, accessible gratuitement dans toutes les classes.
Air Tahiti Nui a annoncé la signature d'un accord avec SpaceX pour équiper l’intégralité de sa flotte du Wi-Fi Starlink, offrant ainsi à ses passagers la possibilité de rester connectés du décollage à l’atterrissage grâce à la liaison haut débit en vol la plus rapide et la plus fiable du marché. Les voyageurs pourront suivre en direct leurs émissions préférées, consulter leur messagerie et rester en contact avec leurs proches — le tout gratuitement.
En adoptant ce nouveau standard technologique, déjà déployé auprès de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde, Air Tahiti Nui aligne son offre de service sur les meilleures pratiques de l'industrie pour offrir à ses passagers une expérience de voyage haut de gamme et performante.
Les passagers bénéficieront ainsi :
- d’un accès gratuit à Internet dans toutes les classes de voyage ;
- d’une connectivité à très haut débit et faible latence (25-30 ms) ;
- d’une couverture mondiale ininterrompue, éliminant les zones blanches traditionnelles des vols long-courriers (océans et pôles).
Cette décision marque une étape clé dans le plan de développement de la compagnie polynésienne. Elle témoigne de la volonté d’Air Tahiti Nui de ne faire aucun compromis sur la qualité de son service et de répondre concrètement aux attentes légitimes de ses clients.
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