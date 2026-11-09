Actualité aéronautique
TAP Air Portugal inaugure sa nouvelle liaison directe entre Lisbonne et Orlando
Article publié le 9 novembre 2026 par David Dagouret
TAP Air Portugal ouvre une ligne directe entre Lisbonne et Orlando opérée trois fois par semaine en Airbus A330, franchissant le cap des 70 vols hebdomadaires vers les États-Unis.
TAP Air Portugal a inauguré sa liaison entre Lisbonne et Orlando, en Floride, renforçant ainsi sa présence sur l’un des marchés stratégiques de la compagnie. TAP étend ainsi son réseau et opère désormais plus de 70 vols hebdomadaires entre le Portugal et les États-Unis.
Le nouveau service direct entre Lisbonne et Orlando est assuré trois fois par semaine en Airbus A330, les lundis, jeudis et samedis, avec des tarifs à partir de 530,11 euros au départ de Paris. Les passagers peuvent choisir entre 34 sièges en classe Affaires, 12 sièges en Economy Prime ou 240 sièges en classe Économique.
La liaison directe entre Lisbonne et Orlando répond à l’intérêt croissant pour les voyages touristiques et d’affaires de part et d’autre de l’Atlantique, en offrant aux passagers une nouvelle option pour se rendre dans l’une des régions les plus dynamiques et les plus prisées des États-Unis.
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