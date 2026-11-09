Actualité aéronautique
La Grèce acquiert jusqu’à six avions multimissions Embraer KC-390 Millennium
Article publié le 9 novembre 2026 par David Dagouret
La République hellénique devient le dernier pays européen à acquérir cet avion multimissions de pointe dans le cadre d’un accord intergouvernemental conclu avec le Portugal.
Le ministère hellénique de la Défense nationale a signé un contrat portant sur l’acquisition de trois KC-390 Millennium, avec une option sur trois appareils supplémentaires, produits par Embraer dans le cadre d’un accord intergouvernemental entre la Grèce et le Portugal.
Dans le cadre de cet accord historique, l’armée de l’air hellénique recevra son premier KC-390 Millennium en 2027, ce qui améliorera ses capacités de transport aérien et de ravitaillement en vol tout en renforçant l’interopérabilité avec l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) et les forces alliées. La Grèce bénéficiera également des synergies européennes en matière de formation, de soutien et de logistique.
La Grèce devient ainsi le septième pays européen à choisir cet appareil, rejoignant le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la République tchèque et la Suède. Cette acquisition reflète une tendance croissante parmi les États membres de l’UE et de l’OTAN, qui reconnaissent l’efficacité de cet appareil pour répondre aux besoins de défense actuels et futurs.
Au-delà des forces aériennes européennes, le KC-390 Millennium a également été acquis par les forces aériennes du Brésil, de la République de Corée, de la République d’Ouzbékistan, des Émirats arabes unis et de la Colombie.
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