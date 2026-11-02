Actualité aéronautique
Air Canada renforce sa liaison Lyon–Montréal
Article publié le 1 novembre 2026 par David Dagouret
Air Canada renforce sa ligne Lyon-Montréal à l'été 2027 avec une 6e fréquence hebdomadaire opérée en Airbus A321XLR du 28 juin au 4 septembre.
La compagnie nationale canadienne Air Canada renforce son offre au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ouvrant à la réservation une sixième fréquence hebdomadaire saisonnière sur sa liaison directe reliant Lyon-Saint Exupéry (LYS) à Montréal-Trudeau (YUL).
Cette montée en puissance débutera le 28 juin 2027 et se poursuivra jusqu'au 4 septembre 2027, afin de répondre à la forte demande de voyages transatlantiques durant le cœur de la saison estivale.
La ligne Lyon–Montréal est exploitée tout au long de l'année au rythme de cinq vols par semaine. L'ajout de cette rotation supplémentaire apporte des caractéristiques clés au programme :
- Déploiement du A321XLR : La fréquence additionnelle sera assurée au moyen du nouvel Airbus A321XLR, le monocouloir long-courrier de dernière génération d'Air Canada ;
- Période d'exploitation : Du 28 juin au 4 septembre 2027 ;
- Connectivité renforcée : Ce vol supplémentaire optimisera les opportunités de correspondances vers le vaste réseau nord-américain et latino-américain d'Air Canada depuis son hub de Montréal.
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