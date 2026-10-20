Avions de combat légendaires de Frédéric Lert à paraître aux Éditions Privat

Article publié le 20 octobre 2026 par David Dagouret

Les Éditions Privat publient « Avions de combat légendaires » par le journaliste Frédéric Lert : un beau-livre richement illustré sur un siècle d'évolution de l'aviation militaire.

Les amateurs de littérature aéronautique et d'histoire militaire pourront découvrir le 29 octobre 2026 une nouvelle parution consacrée aux appareils de chasse et de bombardement. Publié par les Éditions Privat, le beau-livre intitulé « Avions de combat légendaires », signé par le journaliste spécialisé Frédéric Lert, retrace un siècle de mutations technologiques et d'innovations qui ont façonné l'aviation militaire moderne.

Au travers de 160 pages grand format, cet ouvrage richement illustré explore la trajectoire technique des aéronefs de défense, depuis les fragiles structures en bois et toile de la Première Guerre mondiale jusqu'aux systèmes d'armes polyvalents et connectés d'aujourd'hui.

L'ouvrage ne se contente pas d'une simple présentation chronologique des aéronefs ; il replace chaque avancée dans son contexte géopolitique et industriel. L'auteur y décrypte les grandes ruptures techniques qui ont accéléré l'évolution du combat aérien, telles que :

L'avènement du moteur à réaction et le passage du mur du son.

L'intégration des systèmes d'envoi et de réception de données, comme le radar et l'avionique embarquée.

L'influence des conflits majeurs sur les rythmes de recherche, de développement et d'industrialisation.

L'analyse met également en lumière l'impact décisif qu'a eu cette course à l'innovation sur la recherche scientifique globale, l'industrie manufacturière et l'évolution de la doctrine des relations internationales.

Fiche technique et détails de parution :