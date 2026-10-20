Actualité aéronautique
Avions de combat légendaires de Frédéric Lert à paraître aux Éditions Privat
Article publié le 20 octobre 2026 par David Dagouret
Les Éditions Privat publient « Avions de combat légendaires » par le journaliste Frédéric Lert : un beau-livre richement illustré sur un siècle d'évolution de l'aviation militaire.
Les amateurs de littérature aéronautique et d'histoire militaire pourront découvrir le 29 octobre 2026 une nouvelle parution consacrée aux appareils de chasse et de bombardement. Publié par les Éditions Privat, le beau-livre intitulé « Avions de combat légendaires », signé par le journaliste spécialisé Frédéric Lert, retrace un siècle de mutations technologiques et d'innovations qui ont façonné l'aviation militaire moderne.
Au travers de 160 pages grand format, cet ouvrage richement illustré explore la trajectoire technique des aéronefs de défense, depuis les fragiles structures en bois et toile de la Première Guerre mondiale jusqu'aux systèmes d'armes polyvalents et connectés d'aujourd'hui.
L'ouvrage ne se contente pas d'une simple présentation chronologique des aéronefs ; il replace chaque avancée dans son contexte géopolitique et industriel. L'auteur y décrypte les grandes ruptures techniques qui ont accéléré l'évolution du combat aérien, telles que :
- L'avènement du moteur à réaction et le passage du mur du son.
- L'intégration des systèmes d'envoi et de réception de données, comme le radar et l'avionique embarquée.
- L'influence des conflits majeurs sur les rythmes de recherche, de développement et d'industrialisation.
- L'analyse met également en lumière l'impact décisif qu'a eu cette course à l'innovation sur la recherche scientifique globale, l'industrie manufacturière et l'évolution de la doctrine des relations internationales.
Fiche technique et détails de parution :
- Titre : Avions de combat légendaires
- Auteur : Frédéric Lert
- Éditeur : Éditions Privat
- Date de parution : 29 octobre 2026
- Format : 24 x 30 cm (160 pages)
- Prix public TTC : 36,90 €
- 11:42 Daher Aircraft livre son premier Kodiak 900 en Europe à un couple suisse
- 11:01Accident d'un Mirage 2000D de la BA 133 en Meurthe-et-Moselle
- 20/10 Avions de combat légendaires de Frédéric Lert à paraître aux Éditions Privat
- 19/10 Icelandair ouvrira Saint-Louis et rouvrira Madrid pour l'été 2027
- 19/10 Delta Air Lines annonce ses résultats financiers du trimestre de septembre 2026
- 19/10 Avolon passe une commande géante de 110 Airbus dont 35 A330-900 et 75 A320neo
- 19/10 Norse Atlantic et PIA concluent un accord ACMI pour deux Boeing 787-9 entre le Royaume-Uni et le Pakistan
- 19/10 Airbus publie ses chiffres de septembre 2026 avec 72 avions livrés et 547 livraisons cumulées
- 18/10 Air France ouvre deux nouvelles lignes vers San Diego et Nashville pour l'été 2027
- 18/10 LATAM Airlines Brazil reçoit son tout premier Embraer E195-E2
- 17/10 SkyAlps lance la première ligne directe entre Paris-CDG et Bolzano pour l'hiver 2026-2027
- 17/10 Biman Bangladesh Airlines passe une commande ferme pour quatre Airbus A350-900 et six A321neo
- 17/10 Le premier chasseur Gripen E produit au Brésil par Embraer effectue son vol inaugural
- 17/10 Icelandair a transporté 466 000 passagers en septembre dernier
- 17/10 SkyUp lance des vols réguliers au départ de Chișinău vers Dubaï et Londres
- 12/10 Twin Jet ouvre une ligne directe entre Marseille et Strasbourg dès novembre 2026
- 12/10 Ethiopian Airlines commande dix Boeing cargo dont huit 777-8 Freighter
- 12/10 FLYONE Armenia commande deux Airbus A321neo
- 12/10 Airport Management Services et IBC Aviation s'associent pour lancer un service de jets privés aux Antilles
- 12/10 Air Austral affrète des Boeing 737-800 auprès d'ASL Airlines France