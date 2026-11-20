Article publié le 21 novembre 2026 par David Dagouret

Air Caraïbes accélère sa transformation digitale en 2026 avec le lancement d'une nouvelle application mobile, un parcours de réservation repensé, un espace Préférence modernisé et le portail B2B TXBF.biz partagé avec French bee.

Spécialiste des liaisons aériennes entre la France hexagonale, les Antilles françaises, la Guyane et l'arc caribéen, Air Caraïbes poursuit la refonte de son environnement numérique. À travers le déploiement de six projets majeurs au cours de l'année 2026, la compagnie française réorganise l'ensemble de ses interfaces numériques afin de fluidifier l'expérience des passagers individuels comme celle des professionnels du tourisme et des entreprises.

Pour accompagner les voyageurs à chaque étape de leur déplacement vers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, mais aussi la République dominicaine, Cancún ou les Bahamas, la compagnie a mis en service trois nouveautés grand public :

​Nouvelle application mobile : Disponible sur l'App Store et Google Play, l'application a été intégralement reconçue pour centraliser la préparation du voyage, les documents d'embarquement et le suivi du vol ;

​Tunnel de réservation web : Le site officiel https://www.aircaraibes.com intègre une nouvelle version de son moteur et de son parcours de réservation en ligne ;

​Espace fidélité « Préférence » : L'interface dédiée aux membres du programme de fidélité offre désormais un accès centralisé et plus lisible à la consultation du solde de Miles, à la gestion du profil et aux avantages associés.

​Des plateformes dédiées aux entreprises et le portail commun TXBF.biz avec French bee

​En parallèle des outils destinés aux particuliers, Air Caraïbes modernise ses canaux de distribution B2B et ses interfaces professionnelles :

​ Espace Associations & Entreprises (pro.aircaraibes.com) : Cette plateforme permet aux organisations clientes de piloter leurs contrats et leurs réservations en autonomie. Elle s'accompagne d'un portail spécifique consacré aux opérations commerciales menées lors des salons professionnels (IFTM Top Resa, Salon Mondial du Tourisme) ; ​Espace Flexil PRO : L'outil de réservation destiné aux voyageurs d'affaires et PME a été actualisé pour s'intégrer pleinement dans la nouvelle architecture numérique du transporteur ; ​ Portail agences TXBF.biz : Développé conjointement avec sa compagnie sœur French bee (également filiale du groupe Dubreuil), TXBF.biz constitue la première plateforme numérique commune aux deux transporteurs. Elle centralise les services, informations et outils de gestion destinés aux agences de voyages partenaires.

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