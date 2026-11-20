Actualité aéronautique
Air Caraïbes déploie sa nouvelle application mobile et cinq services digitaux pour voyageurs et professionnels en 2026
Article publié le 21 novembre 2026 par David Dagouret
Air Caraïbes accélère sa transformation digitale en 2026 avec le lancement d'une nouvelle application mobile, un parcours de réservation repensé, un espace Préférence modernisé et le portail B2B TXBF.biz partagé avec French bee.
Spécialiste des liaisons aériennes entre la France hexagonale, les Antilles françaises, la Guyane et l'arc caribéen, Air Caraïbes poursuit la refonte de son environnement numérique. À travers le déploiement de six projets majeurs au cours de l'année 2026, la compagnie française réorganise l'ensemble de ses interfaces numériques afin de fluidifier l'expérience des passagers individuels comme celle des professionnels du tourisme et des entreprises.
Pour accompagner les voyageurs à chaque étape de leur déplacement vers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, mais aussi la République dominicaine, Cancún ou les Bahamas, la compagnie a mis en service trois nouveautés grand public :
- Nouvelle application mobile : Disponible sur l'App Store et Google Play, l'application a été intégralement reconçue pour centraliser la préparation du voyage, les documents d'embarquement et le suivi du vol ;
- Tunnel de réservation web : Le site officiel https://www.aircaraibes.com intègre une nouvelle version de son moteur et de son parcours de réservation en ligne ;
- Espace fidélité « Préférence » : L'interface dédiée aux membres du programme de fidélité offre désormais un accès centralisé et plus lisible à la consultation du solde de Miles, à la gestion du profil et aux avantages associés.
Des plateformes dédiées aux entreprises et le portail commun TXBF.biz avec French bee
En parallèle des outils destinés aux particuliers, Air Caraïbes modernise ses canaux de distribution B2B et ses interfaces professionnelles :
- Espace Associations & Entreprises (pro.aircaraibes.com) : Cette plateforme permet aux organisations clientes de piloter leurs contrats et leurs réservations en autonomie. Elle s'accompagne d'un portail spécifique consacré aux opérations commerciales menées lors des salons professionnels (IFTM Top Resa, Salon Mondial du Tourisme) ;
- Espace Flexil PRO : L'outil de réservation destiné aux voyageurs d'affaires et PME a été actualisé pour s'intégrer pleinement dans la nouvelle architecture numérique du transporteur ;
- Portail agences TXBF.biz : Développé conjointement avec sa compagnie sœur French bee (également filiale du groupe Dubreuil), TXBF.biz constitue la première plateforme numérique commune aux deux transporteurs. Elle centralise les services, informations et outils de gestion destinés aux agences de voyages partenaires.
Sur le même sujet
- 21/11 EXCALIBUR : un exercice franco-suédois inédit de dissuasion avancée
- 21/11 Turkish Airlines inaugure sa ligne directe entre Istanbul et Chengdu en Boeing 787-9 Dreamliner
- 21/11 Air Corsica et Edeis lancent une nouvelle ligne régulière entre Dole-Jura et Nice Côte d'Azur en ATR 72-600
- 21/11 easyJet inaugure une liaison directe entre Strasbourg et Bristol pour les fêtes de fin d'année 2026
- 21/11 Air Caraïbes déploie sa nouvelle application mobile et cinq services digitaux pour voyageurs et professionnels en 2026
- 20/11 Delta Air Lines rend hommage à ses vétérans et poursuit son engagement en faveur des militaires
- 20/1127 ans après leur rencontre à 35 000 pieds, un couple retrouve le Boeing 747 d'ANA devenu avion-cargo à Liège
- 20/11 Le groupe Cathay commande 14 appareils Airbus supplémentaires
- 20/11 Lufthansa prend livraison de son premier A350-1000 et de son 700e avion Airbus
- 20/11 easyJet annonce une nouvelle ligne exclusive entre Paris-Orly et Salerne
- 20/11 Icelandair annonce un taux de remplissage record en octobre
- 20/11 SKY express poursuit sa croissance sur le marché français
- 14/11 États-Unis : retour progressif à la normale après l'arrêt au sol généralisé décrété par la FAA
- 12/11 Volotea s'implante à Clermont-Ferrand et annonce deux nouvelles lignes depuis Montpellier pour 2027
- 12/11 easyJet ouvre 3 nouvelles lignes directes depuis Nantes vers Bruxelles, Essaouira et Louxor
- 12/11 Airbus publie ses résultats d'octobre 2026
- 11/11 AirAsia et AirAsia X en difficulté financière
- 11/11 La compagnie espagnole AlbaStar suspend ses vols et se place sous protection judiciaire
- 10/11 easyJet ouvre deux nouvelles lignes depuis Lyon vers Louxor et Nice
- 10/11 Twin Jet lance ses vols directs entre Marseille et Strasbourg avec 6 aller-retours par semaine