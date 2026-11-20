Actualité aéronautique
SKY express poursuit sa croissance sur le marché français
Article publié le 20 novembre 2026 par David Dagouret
SKY express dresse un bilan 2026 en forte hausse avec 330 000 sièges entre la France et la Grèce (+10 %) et passe à 9 vols hebdomadaires entre Paris et Athènes dès décembre.
SKY express dresse le bilan d'une année 2026 qui confirme la place stratégique du marché français dans son développement, avec 1 654 vols programmés entre la France et la Grèce, en hausse de 12 % par rapport à 2025, et 330 000 sièges proposés au départ et à destination de l'Hexagone, soit 10 % de plus que l'an dernier.
Sur l'ensemble de son réseau, SKY express programme cette année plus de 63 000 vols (+11 %) et plus de 7,35 millions de sièges (+16 %), et le marché français s'inscrit pleinement dans cette trajectoire, avec une hausse de 27,1 % du nombre de passagers transportés entre la France et la Grèce au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025. Ces chiffres s'inscrivent dans le contexte d'un pays qui a accueilli 37,98 millions de visiteurs internationaux en 2025, dont près de 2 millions de Français, pour 23,6 milliards d'euros de recettes touristiques selon la Banque de Grèce, et permettent d'interroger la manière dont se construit aujourd'hui l'offre aérienne entre les deux pays.
En ajoutant dès le 4 décembre deux vols hebdomadaires sur Paris–Athènes, les vendredis et dimanches, pour porter ses fréquences à neuf par semaine, et en opérant ses vols vers Héraklion depuis Paris, Lyon et Nantes jusqu'en novembre, la compagnie fait le pari d'une Grèce qui se découvre en toute saison.
Depuis le 22 octobre, SKY express relie Athènes à Barcelone à raison de cinq vols par semaine, une ligne qui offre aussi aux voyageurs du Sud de la France, notamment d'Occitanie et des Pyrénées-Orientales, une nouvelle porte d'entrée vers la Grèce et ses îles. À compter du 2 décembre, une liaison quotidienne Athènes–Le Caire, connectée à la ligne Paris–Athènes.
SKY express dessert la Grèce au départ de cinq villes françaises, Paris, Lyon, Nantes, Marseille et Lille, et demeure la seule compagnie aérienne grecque à relier directement Lyon à la Grèce toute l'année.
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