Actualité aéronautique
easyJet ouvre 3 nouvelles lignes directes depuis Nantes vers Bruxelles, Essaouira et Louxor
Article publié le 12 novembre 2026 par David Dagouret
easyJet renforce sa base de Nantes avec trois nouvelles destinations : Bruxelles et Essaouira en exclusivité, ainsi que Louxor en Égypte.
La compagnie aérienne à bas coûts easyJet renforce son maillage territorial au départ de l'aéroport de Nantes-Atlantique (NTE) avec le lancement opérationnel de trois nouvelles lignes régulières.
Ces ouvertures permettent au transporteur britannique de proposer deux dessertes exclusives vers la Belgique et le Maroc, ainsi qu'une liaison directe vers la Haute-Égypte pour la saison hivernale.
Les trois nouvelles routes sont opérées selon le calendrier et les fréquences suivantes :
Nantes - Bruxelles-Zaventem (Belgique — Exclusivité) :
- Inaugurée le 26 octobre 2026, cette ligne reliant la Loire-Atlantique à la capitale belge est assurée à raison de deux vols par semaine, chaque lundi et vendredi ;
Nantes - Essaouira (Maroc — Exclusivité) :
- Lancée le 27 octobre 2026, cette liaison vers la côte atlantique marocaine est programmée à raison de deux vols par semaine, tous les mardis et samedis ;
Nantes - Louxor (Égypte) :
- Exploitée depuis le samedi 31 octobre 2026, cette route touristique à destination des sites de l'Égypte antique propose un vol hebdomadaire, opéré chaque samedi.
Avec ces trois nouveaux axes, easyJet diversifie son portefeuille de destinations au départ du Grand Ouest français, répondant aussi bien aux besoins de la clientèle d'affaires et de city-break qu'aux envies de séjours au soleil et culturels.
Sur le même sujet
- 12/11 Volotea s'implante à Clermont-Ferrand et annonce deux nouvelles lignes depuis Montpellier pour 2027
- 12/11 easyJet ouvre 3 nouvelles lignes directes depuis Nantes vers Bruxelles, Essaouira et Louxor
- 12/11 Airbus publie ses résultats d'octobre 2026
- 11/11 AirAsia et AirAsia X en difficulté financière
- 11/11 La compagnie espagnole AlbaStar suspend ses vols et se place sous protection judiciaire
- 10/11 easyJet ouvre deux nouvelles lignes depuis Lyon vers Louxor et Nice
- 10/11 Twin Jet lance ses vols directs entre Marseille et Strasbourg avec 6 aller-retours par semaine
- 10/11 Aircalin accueillera son premier Airbus A350-900 en décembre 2026 avant son déploiement vers Paris
- 10/11 Air Tahiti Nui va équiper toute sa flotte du Wi-Fi haut débit gratuit Starlink
- 09/11 Avolon finalise une commande de 140 Boeing 737-10
- 09/11 La Grèce acquiert jusqu’à six avions multimissions Embraer KC-390 Millennium
- 09/11 TAP Air Portugal inaugure sa nouvelle liaison directe entre Lisbonne et Orlando
- 08/11 La DGA livre le premier Rafale destiné aux essais du centre DGA Essais en vol
- 08/11 Vietnam Airlines s'associe à l'aéroport de Copenhague, SAS et Danish Industry pour renforcer sa présence en Scandinavie
- 08/11 SkyUp enregistre une hausse de plus de 30 % de ses vols et passagers à l'été 2026
- 08/11 easyJet ouvre 3 nouvelles lignes directes depuis Bordeaux vers Agadir, Málaga et Gran Canaria
- 08/11 TAP Air Portugal reliera Lisbonne à Reykjavík à partir d'avril 2027
- 02/11 Air France célèbre ses 88 ans de liaison entre Paris et Hong Kong
- 02/11 easyJet développe son réseau : nouvelles liaisons à Nice, Paris-CDG et Lille
- 01/11 Chapman Freeborn organise le leasing d'un Boeing 787-9 de MIAT Mongolian Airlines pour Air Congo