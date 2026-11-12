easyJet ouvre 3 nouvelles lignes directes depuis Nantes vers Bruxelles, Essaouira et Louxor

Article publié le 12 novembre 2026 par David Dagouret

easyJet renforce sa base de Nantes avec trois nouvelles destinations : Bruxelles et Essaouira en exclusivité, ainsi que Louxor en Égypte.

La compagnie aérienne à bas coûts easyJet renforce son maillage territorial au départ de l'aéroport de Nantes-Atlantique (NTE) avec le lancement opérationnel de trois nouvelles lignes régulières.

Ces ouvertures permettent au transporteur britannique de proposer deux dessertes exclusives vers la Belgique et le Maroc, ainsi qu'une liaison directe vers la Haute-Égypte pour la saison hivernale.

Les trois nouvelles routes sont opérées selon le calendrier et les fréquences suivantes :

Nantes - Bruxelles-Zaventem (Belgique — Exclusivité) :

Inaugurée le 26 octobre 2026, cette ligne reliant la Loire-Atlantique à la capitale belge est assurée à raison de deux vols par semaine, chaque lundi et vendredi ;

Nantes - Essaouira (Maroc — Exclusivité) :

Lancée le 27 octobre 2026, cette liaison vers la côte atlantique marocaine est programmée à raison de deux vols par semaine, tous les mardis et samedis ;

Nantes - Louxor (Égypte) :

Exploitée depuis le samedi 31 octobre 2026, cette route touristique à destination des sites de l'Égypte antique propose un vol hebdomadaire, opéré chaque samedi.

Avec ces trois nouveaux axes, easyJet diversifie son portefeuille de destinations au départ du Grand Ouest français, répondant aussi bien aux besoins de la clientèle d'affaires et de city-break qu'aux envies de séjours au soleil et culturels.

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