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Chapman Freeborn organise le leasing d'un Boeing 787-9 de MIAT Mongolian Airlines pour Air Congo
Article publié le 1 novembre 2026 par David Dagouret
Air Congo intègre un Boeing 787-9 Dreamliner loué auprès de MIAT par Chapman Freeborn, renforçant sa capacité et ses trois classes de service dès fin octobre 2026.
Chapman Freeborn organise le leasing d'un Boeing 787-9 de MIAT Mongolian Airlines pour Air Congo
Le courtier charter et spécialiste de la gestion d'affrètements Chapman Freeborn a mené à bien la négociation et l'organisation du contrat de location d'un Boeing 787-9 Dreamliner appartenant à la compagnie nationale MIAT Mongolian Airlines au profit d'Air Congo.
Cet accord de leasing stratégique apporte un soutien direct au plan de développement de la compagnie aérienne congolaise, lui permettant d'élargir son offre de vols long-courriers et d'accroître ses capacités passagers.
Le Dreamliner s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de N'djili (FIH) à Kinshasa le 27 octobre 2026. L'appareil a été accueilli lors d'une cérémonie officielle en présence de Jean-Pierre Bemba (vice-Premier ministre chargé des Transports), Jeanne Madeleine Mpemba Tujibikile (présidente du conseil d'administration d'Air Congo) et Mesfin Biru (directeur général de la compagnie).
L'appareil est entré en service opérationnel dès le 31 octobre 2026.
L'introduction de ce premier Boeing 787-9 permet à Air Congo de proposer un produit haut de gamme structuré en trois cabines :
- Capacité totale : 292 sièges ;
- Classe Affaires : 30 fauteuils ;
- Classe Premium Economy : 36 sièges ;
- Classe Économique : 226 sièges.
Cet ajout de flotte marque un tournant dans l'élévation du niveau de confort et de la diversité de l'offre commerciale proposée au départ du hub de Kinshasa.
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