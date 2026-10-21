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Korean Air dévoile ses résultats financiers provisoires pour le troisième trimestre 2026
Article publié le 22 octobre 2026 par David Dagouret
Korean Air affiche un chiffre d'affaires record de 5 044,8 milliards de KRW au T3 2026, soutenu par la hausse du trafic passagers et le fret technologique.
Korean Air a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel record de 5 044,8 milliards de wons sud-coréens (KRW) au troisième trimestre 2026, malgré le maintien des prix du carburant à des niveaux élevés. Ce résultat représente une hausse de 1 036,3 milliards de KRW par rapport à la même période l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation a également progressé de 44,9 milliards de KRW sur un an, pour atteindre 421,2 milliards de KRW. Le bénéfice net a quant à lui fortement augmenté, notamment grâce à des effets de change favorables liés au recul du taux de change USD/KRW à la fin du troisième trimestre.
Les revenus issus du transport de passagers ont progressé de 496,3 milliards de KRW sur un an, pour atteindre 2 917,4 milliards de KRW au troisième trimestre. Malgré un léger ralentissement de la demande de voyages au départ de la Corée du Sud, lié aux surcharges carburant et à la faiblesse du won sud-coréen, cette activité a bénéficié de la forte demande des voyageurs à destination de la Corée et des passagers en correspondance via Incheon. La compagnie a également su tirer parti de la forte demande estivale en renforçant ses capacités sur les liaisons vers les Amériques et le Japon.
Les revenus du transport de fret ont atteint 1 432,3 milliards de KRW, en hausse de 365,6 milliards de KRW sur un an. Cette activité a poursuivi sa forte croissance, portée par une demande soutenue en composants à forte valeur ajoutée destinés à l’intelligence artificielle et à l’industrie des semi-conducteurs. La compagnie a optimisé sa rentabilité en adaptant de manière proactive ses capacités aux fluctuations de la demande sur les différents marchés régionaux.
Au quatrième trimestre, les coûts du carburant devraient rester élevés en raison de la prolongation du conflit au Moyen-Orient.
Dans ce contexte, Korean Air entend renforcer la rentabilité de son activité passagers en privilégiant les flux de voyageurs à destination de la Corée et les correspondances via Incheon. Pour le transport de fret, la compagnie prévoit d’optimiser ses revenus grâce à une gestion flexible de ses capacités, afin de tirer parti du traditionnel pic d’activité de fin d’année et de la demande soutenue des secteurs de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs.
En vue de l’intégration prévue le 17 décembre, Korean Air poursuit l’harmonisation de ses procédures de service afin de garantir l’excellence opérationnelle sur l’ensemble de son réseau international en expansion.
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