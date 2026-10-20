Delta Air Lines annonce ses résultats financiers du trimestre de septembre 2026

Article publié le 19 octobre 2026 par David Dagouret

La compagnie américaine a publié ses résultats financiers pour le trimestre clos de juillet à septembre 2026 et a présenté ses prévisions pour le prochain trimestre.

Le géant américain du transport aérien Delta Air Lines a officialisé le 9 octobre dernier la publication de ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 (période allant de juillet à septembre), accompagnés de ses projections opérationnelles pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année.

Soutenue par une demande soutenue durant la saison estivale, la compagnie d'Atlanta franchit la barre des 20 milliards de dollars de revenus trimestriels en données GAAP.

Les indicateurs comptables publiés font état d'une activité rentable sur le trimestre écoulé :

Chiffre d’affaires opérationnel : 20,2 milliards de dollars.

Résultat opérationnel : 1,5 milliard de dollars, dégageant une marge opérationnelle de 7,2 %.

Résultat avant impôts : 1,1 milliard de dollars (marge avant impôts de 5,3 %).

Bénéfice par action (BPA) : 1,15 dollar.

Flux de trésorerie opérationnel : 1,6 milliard de dollars générés.

À titre de comparaison avec la période précédente, les données financières non-GAAP ajustées pour le deuxième trimestre affichaient les niveaux suivants :

Chiffre d’affaires opérationnel : 17,6 milliards de dollars.

Résultat opérationnel : 1,7 milliard de dollars, pour une marge opérationnelle nette de 9,4 %.

Résultat avant impôts : 1,5 milliard de dollars (marge de 8,5 %).

Bénéfice par action (BPA) : 1,72 dollar.

Flux de trésorerie opérationnel : 1,7 milliard de dollars.

Ces performances permettent à l'opérateur américain d'aborder le dernier trimestre de l'exercice avec une assise financière consolidée, portée par la résilience du trafic passagers nord-américain et transatlantique.

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