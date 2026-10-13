Ethiopian Airlines commande dix Boeing cargo dont huit 777-8 Freighter

Article publié le 12 octobre 2026 par David Dagouret

Ethiopian Airlines renforce sa division cargo avec une commande auprès de Boeing portant sur deux 777F et huit 777-8F de nouvelle génération.

Boeing et Ethiopian Airlines ont annoncé que la compagnie aérienne africaine avait commandé huit 777-8 cargo et deux 777 cargo. La compagnie aérienne associera les performances éprouvées du 777 cargo aux capacités de nouvelle génération du 777X, incarnées par le nouveau 777-8 cargo, afin d’étendre sa flotte de cargos Boeing.

Il s'agit de la deuxième commande d'Ethiopian Airlines portant sur la famille d'appareils 777X, après l'achat de huit avions de ligne 777-9 qui avait fait de la compagnie le premier client africain du 777X. Le 777-8 Freighter sera le plus grand et le plus performant des avions-cargos bimoteurs au monde ; il permettra à Ethiopian Airlines de soutenir l'expansion de son réseau mondial et de développer ses activités de fret international.

Avec une charge utile structurelle maximale de 118 tonnes, le 777-8F offre la charge utile et l’autonomie les plus élevées pour conquérir de nouveaux marchés, tout en réduisant la consommation de carburant et en affichant le coût d’exploitation par tonne le plus bas de tous les avions-cargos. Le 777F a établi la norme en matière d’efficacité et de productivité des avions-cargos bimoteurs, et la flotte de 777F d’Ethiopian Airlines figure parmi les avions commerciaux les plus sollicités en service.

Le 777-8F viendra compléter la flotte de cargos d’Ethiopian Airlines, en conservant les caractéristiques clés du 777 Freighter qui garantissent l’efficacité des opérations, un taux d’utilisation élevé et une grande fiabilité, notamment des sections transversales et des passerelles communes, ainsi qu’un transport aisé de marchandises hors gabarit.

Ethiopian Airlines dessert actuellement plus de 70 marchés de fret à travers l’Afrique, l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord grâce à une flotte composée de 12 777 Freighter, deux 767 Freighter et quatre 737-800SF.

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