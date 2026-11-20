Article publié le 20 novembre 2026 par David Dagouret

Icelandair affiche un taux de remplissage record de 86,1 % en octobre 2026 malgré un repli de 5 % de son trafic passagers et une baisse de capacité de 7 %.

Le taux de remplissage d’Icelandair en octobre s’est établi à 86,1 %, soit le plus haut niveau jamais enregistré pour ce mois. La compagnie a transporté 439 000 passagers, soit 5 % de moins qu’en octobre de l’année dernière. La répartition des passagers était la suivante : 36 % voyageaient à destination de l’Islande, 21 % au départ de l’Islande, 38 % ont transité par l’Islande lors d’un voyage transatlantique et 5 % ont voyagé sur des vols transatlantique. Le nombre de passagers à destination de l'Islande a diminué de 8 % d’une année sur l’autre, les passagers voyageant au départ de l'Islande de 2 %. Le nombre de passagers en correspondance a baissé de 6 %, tandis que celui des passagers domestiques a augmenté de 3 %.

La capacité, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), a diminué de 7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le taux de ponctualité s'est élevé à 84,5 %, soit une amélioration de 3,2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Les heures de vol vendues dans le cadre des activités de location ont augmenté de 12 % et le fret, mesuré en tonnes-kilomètres de fret (FTK), a progressé de 4 % par rapport à l'année précédente.

Les émissions de CO2 par tonne-kilomètre opérationnelle (OTK) ont augmenté de 1 % d'une année sur l'autre. Cette hausse est principalement due aux conditions météorologiques en Islande et à des vents défavorables qui ont nécessité des escales de ravitaillement à l'aller et au retour vers certaines destinations aux États-Unis, ce qui est inhabituel.

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