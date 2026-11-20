Article publié le 20 novembre 2026 par David Dagouret

Le groupe hongkongais Cathay passe une commande ferme de 14 Airbus supplémentaires (11 A330-900 et 3 A321neo), portant son carnet d'A330neo à 41 exemplaires.

Le groupe Cathay, basé à Hong Kong, a passé une commande ferme portant sur 14 appareils Airbus supplémentaires, dont 11 A330-900 et trois A321neo, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans les plans de modernisation et d’expansion de sa flotte.

Ces 11 A330-900 supplémentaires s’ajoutent à la commande de 30 appareils passée par le groupe en 2024, portant ainsi à 41 le nombre total d’engagements fermes pour ce modèle. Les trois A321neo à couloir unique viennent compléter la commande précédente de 32 A321neo/A320neo passée par le groupe en 2023.

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