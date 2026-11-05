La DGA livre le premier Rafale destiné aux essais du centre DGA Essais en vol

Article publié le 8 novembre 2026 par David Dagouret

La DGA a livré le Rafale B374 à DGA Essais en vol. Transformé par Dassault Aviation, cet Avion banc d'essais servira aux développements des standards F4 et F5.

La DGA reçoit son premier Rafale banc d'essais dédié au futur standard F5 © Armée de l'air et de l'espace

Un Avion banc d’essais (ABE) est un avion profondément modifié, équipé de moyens de mesures, d’enregistreurs de données, et une liaison de données avec les équipes de conduite d’essais au sol. Véritable laboratoire volant, il permet d’éprouver en conditions réelles les technologies aéronautiques futures : systèmes de navigation et d’attaque, capteurs, armements, systèmes de communication ou encore logiciels de bord.

Le Rafale B374 est le premier Rafale ABE affecté à DGA Essais en vol. Il remplacera à terme le Rafale B348 en prêt longue durée par l’armée de l’Air et de l’Espace.

Avant d’être pleinement opérationnel, ce Rafale sera dans un premier temps équipé d’une IEM réversible lui permettant de participer aux activités de développement du standard actuel du Rafale. À l’horizon du second trimestre 2027, il fera l’objet d’une transformation majeure réalisée par Dassault Aviation. Cette intervention intégrera les interfaces nécessaires pour permettre à DGA Essais en vol d’y installer une instrumentation de vol complète et permanente. Cette modernisation offrira des capacités d’analyse optimisées pour les prochains incréments du standard F4 et préparera le terrain aux futurs essais du standard F5.

Pour son retour au sein de la flotte d’essais de DGA Essais en vol en 2028, le Rafale B374 intègrera alors un Ensemble modulaire de traitement de l’information (EMTI) « orange », version logicielle spécifique de l’ordinateur de bord dédiée aux essais. Cette configuration avancée permettra à l’appareil d’accueillir les futurs capteurs du standard F5, notamment le radar nouvelle génération RBE2 XG, en cours de développement.

L’arrivée de cet ABE marque une étape importante dans le renouvellement progressif de la flotte de DGA Essais en vol et conforte sa capacité à répondre aux enjeux du développement du Rafale F5 et plus largement de l’avenir de l’aéronautique de combat français.

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