Actualité aéronautique
Atlantic Airways commande deux Airbus A320neo supplémentaires
Article publié le 1 novembre 2026 par David Dagouret
Atlantic Airways signe une commande ferme de deux Airbus A320neo supplémentaires pour réaliser sa transition vers une flotte 100 % A320neo.
Atlantic Airways, la compagnie aérienne nationale des Îles Féroé, a signé une commande ferme avec Airbus pour l’achat de deux A320neo. Cette commande s’inscrit dans la transition de la compagnie vers une flotte entièrement composée d’A320neo, ce qui permettra de générer des synergies opérationnelles et de rationaliser la maintenance.
Atlantic Airways exploite actuellement quatre appareils de la famille A320, dont deux A320ceo et deux A320neo.
Avec la signature de cet accord, Atlantic Airways totalise désormais quatre nouveaux Airbus A320neo en commande. Ces acquisitions s'inscrivent dans un programme d'investissement à long terme pouvant atteindre 2 milliards de couronnes danoises au cours des prochaines années.
Cet investissement stratégique marque une étape importante dans la modernisation du transporteur basé à Vágar, qui vise une transition complète vers un modèle de flotte unique.
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