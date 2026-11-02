easyJet va équiper toute sa flotte d'Internet haut débit en vol grâce à Starlink

Article publié le 1 novembre 2026 par David Dagouret

easyJet déploiera le Wi-Fi haut débit Starlink sur ses Airbus A320 et A321 dès 2027, offrant streaming, jeux et services à bord à ses passagers.

Pour la première fois de son histoire, la compagnie aérienne à bas coûts easyJet proposera une connectivité Internet haut débit à bord de ses appareils en s'appuyant sur la constellation de satellites Starlink de SpaceX.

Le déploiement débutera au cours du premier semestre 2027 et s'étendra progressivement à l'ensemble de la flotte moderne du transporteur (Airbus A320, A320neo et A321neo), pour une finalisation complète des installations prévue début 2028.

Cet équipement satellite permettra aux 100 millions de passagers annuels de la compagnie de bénéficier d'un accès Internet équivalent à celui du sol :

Usages loisirs et affaires : Streaming vidéo en direct, jeux en ligne et navigation fluide depuis les appareils personnels des voyageurs ;

Suivi de vol en temps réel : Consultation du statut des correspondances, météo à destination, transports et activités touristiques depuis l'application ou le site d'easyJet ;

Service à bord numérisé : Commande directe de boissons et de restauration sur le menu de bord depuis le siège.

Cet investissement stratégique vise à renforcer l'attractivité d'easyJet auprès des clientèles affaires et loisirs en apportant une valeur ajoutée numérique majeure tout en conservant son modèle à bas coûts.

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