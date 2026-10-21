Aviation Capital Group passe une commande ferme pour 75 Airbus de la famille A320neo

Article publié le 22 octobre 2026 par David Dagouret

Le loueur américain Aviation Capital Group (ACG) signe une commande ferme de 75 appareils de la famille A320neo, portant son portefeuille d'A320neo à 190 avions.

La société de gestion d'actifs aéronautiques et bailleur international Aviation Capital Group LLC (ACG), basée à Newport Beach (Californie), a formalisé une nouvelle commande ferme auprès d'Airbus portant sur 75 appareils de la famille A320neo.

​Cet engagement stratégique permet à ACG de sécuriser des positions de livraison supplémentaires pour répondre aux besoins de renouvellement de flotte des compagnies aériennes à travers le monde.

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