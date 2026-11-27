Article publié le 27 novembre 2026 par David Dagouret

Middle East Airlines (MEA) réceptionne le premier de ses cinq Airbus A321XLR commandés en 2019. Configuré avec 160 sièges dont 22 en classe Affaires, l'appareil intègre la cabine Airbus Airspace.

Middle East Airlines (MEA), la compagnie aérienne nationale du Liban, a pris livraison du premier des cinq Airbus A321XLR commandés. MEA a été la première compagnie aérienne à passer une commande ferme pour ce modèle en 2019, et cette livraison marque une étape clé dans la stratégie de modernisation de la flotte de MEA et vient encore élargir sa flotte entièrement composée d’Airbus.

L’A321XLR de MEA est configuré selon un agencement confortable à deux classes comprenant 160 sièges, dont 22 sièges en classe affaires entièrement inclinables et 138 sièges en classe économique. Il est équipé de la cabine Airbus Airspace, qui offre aux passagers une expérience comparable à celle d’un gros-porteur à bord d’un avion à couloir unique, avec un espace personnel accru, un éclairage d’ambiance personnalisable et des compartiments à bagages extra-larges.

À ce jour, la famille A320 a enregistré près de 20 600 commandes auprès de plus de 300 clients à travers le monde.

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