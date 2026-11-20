Actualité aéronautique
Delta Air Lines rend hommage à ses vétérans et poursuit son engagement en faveur des militaires
Article publié le 20 novembre 2026 par David Dagouret
À l'occasion du Veterans Day, Delta Air Lines rend hommage aux plus de 11 000 vétérans qui travaillent aujourd'hui au sein de la compagnie et met en lumière son engagement de longue date auprès des militaires, des anciens combattants et de leurs familles.
Delta Air Lines a accompagné des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale en Normandie
Les vétérans représentent près de 11 % des effectifs de Delta et contribuent chaque jour à la culture, aux opérations et à la performance de la compagnie grâce à leur expérience, leur leadership et leur esprit d’équipe.
La semaine dernière, Delta organisait sa 15e cérémonie annuelle du Veterans Day au sein de son Technical Operations Center. Pendant deux jours, employés, familles et proches se sont réunis autour d’expositions d’avions militaires, d’un mur de 60 mètres consacré aux souvenirs militaires et de différents temps forts rendant hommage aux générations de militaires ayant contribué à façonner l’entreprise.
Parmi les invités figuraient notamment le secrétaire américain aux Anciens Combattants Doug Collins, le récipiendaire de la Medal of Honor Terry Richardson, vétéran des guerres du Vietnam et d’Irak, ainsi que plusieurs vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Golfe.
Au-delà du Veterans Day, Delta mène de nombreuses initiatives destinées à accompagner les militaires et vétérans dans leur transition vers le vie professionnelle. La compagnie s'appuie notamement sur des programmes de mentorat, de développement de carrière et des partenariats avec plusieurs organisations spécialisées.
Delta dispose également d'un Veterans Business Ressouce Group, qui favorise les échanges, le mentorat, le bénévolat et le développement professionnel au sein de l'entreprise. La compagnie propose par ailleurs un outil permettant aux vétérans d'identifier les compétences acquises dans l'armée pouvant être transposées à des métier chez Delta.
Cet engagement a récemment été reconnu par Forbes, qui a classé Delta au 2e rang de son palmarès 2026 des meilleurs employeurs américains pour les vétérans.
la transmission de la mémoire constitue également un volet important de l'engagement de Delta. La compagnie poursuit notament son Normandy Legacy Flight, organisé avec la Best Defense Foundation et Michelin North American, qui permet à des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale et à des étudiants de retourner en Normandie à l'occasion de l'anniversaire du Débarquement.
En 2026, Delta a ainsi poursuivi pour la cinquième année consécutive cette initiative, qui vise à rendre hommage aux vétrans tout en permettant aux nouvelles générations de découvrir leurs histoires et leur héritage.
À travers ces différentes initiatives, Delta entend ainsi faire vivre les valeurs de service, de transmission et de solidarité qui occupent une place dans la culture de la compagnie.
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