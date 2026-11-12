La compagnie espagnole AlbaStar suspend ses vols et se place sous protection judiciaire

Article publié le 11 novembre 2026 par David Dagouret

La compagnie charter AlbaStar, basée à Palma de Majorque, suspend ses opérations et se place sous la protection de ses créanciers face à de lourdes difficultés financières.

La compagnie aérienne espagnole AlbaStar, spécialisée dans les vols charters et pèlerinages, a officiellement annoncé la suspension temporaire de ses activités commerciales et sa mise sous la protection de ses créanciers.

Dans une lettre adressée aux partenaires industriels le 10 novembre 2026 et consultée par le média spécialisé Preferente, le directeur général d'AlbaStar, Oriol Hernández, a justifié cette mise en redressement par la détérioration de la situation financière de l'entreprise, rendant impossible la poursuite normale des opérations à court terme.

Fondée en 2009 par des entrepreneurs italo-britanniques et basée à Palma de Majorque, AlbaStar a débuté ses vols commerciaux en juillet 2010. Elle s'est progressivement imposée comme un partenaire de référence pour les tour-opérateurs européens, avec un ancrage très fort sur le marché italien :

Flotte et bases opérationnelles : La compagnie emploie environ 200 personnes et exploite une flotte de cinq Boeing 737-800 configurés en 189 sièges, affichant une moyenne d'âge avoisinant les 25 ans. Ses aéronefs sont positionnés sur ses bases de Palma de Majorque, Madrid, Milan-Malpensa et Bergame ;

Positionnement de marché : Outre les liaisons touristiques estivales vers les Baléares et le bassin méditerranéen, AlbaStar s'est spécialisée dans le transport de passagers vers des lieux de culte et de pèlerinage, figurant parmi les principaux transporteurs charter desservant l'aéroport de Lourdes-Pyrénées.

L'avenir des 200 salariés et le devenir des engagements contractuels pris auprès des tour-opérateurs partenaires dépendent désormais de l'issue des procédures juridiques et de la recherche éventuelle de repreneurs.

Sur le même sujet