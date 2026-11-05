Actualité aéronautique
TAP Air Portugal reliera Lisbonne à Reykjavík à partir d'avril 2027
Article publié le 8 novembre 2026 par David Dagouret
TAP Air Portugal ouvrira une nouvelle ligne directe entre Lisbonne et Reykjavík dès le 1er avril 2027, opérée à raison de trois vols par semaine.
TAP Air Portugal s’apprête à étendre ses opérations en Europe du Nord avec le lancement d’une nouvelle liaison entre Lisbonne et Reykjavík, capitale de l’Islande, durant l’été 2027. La nouvelle ligne débutera le 1er avril 2027, avec trois vols par semaine dans chaque sens.
Les vols partiront de l’aéroport Humberto Delgado de Lisbonne les mardis, jeudis et samedis à 21h05, et arriveront à l’aéroport international de Keflavík à 00h55 le lendemain.
Dans le sens inverse, les vols au départ de l’Islande décolleront les mercredis, vendredis et dimanches à 01h45, et arriveront à Lisbonne à 07h25.
Avec ce nouveau service, TAP renforce les liaisons entre le Portugal et l’Islande, réunissant deux destinations européennes aux offres touristiques très différentes et créant de nouvelles opportunités de voyage dans les deux sens. La connexion via le hub de Lisbonne facilitera également l’accès des passagers voyageant depuis l’Islande au réseau de destinations de TAP.
Cette nouvelle ligne ouvre aussi une liaison directe vers l’une des destinations touristiques les plus singulières d’Europe. Reykjavík allie une forte identité culturelle à une position idéale pour explorer les principaux attraits naturels de l’Islande. Avec ses paysages volcaniques, ses cascades, ses glaciers, ses geysers et ses zones géothermiques, le pays offre certains des plus impressionnants paysages naturels d’Europe, dont le célèbre Cercle d’or – comprenant Thingvellir, Gullfoss et la zone géothermique de Geysir – ainsi que la côte sud de l’île.
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