Actualité aéronautique
easyJet ouvre 3 nouvelles lignes directes depuis Bordeaux vers Agadir, Málaga et Gran Canaria
Article publié le 8 novembre 2026 par David Dagouret
easyJet lance trois nouvelles liaisons au départ de l'aéroport de Bordeaux vers Agadir, Málaga et Gran Canaria (en exclusivité).
La compagnie aérienne à bas coûts easyJet poursuit le renforcement de son ancrage sur la plateforme de Bordeaux-Mérignac (BOD) en officialisant le lancement de trois nouvelles liaisons directes vers le Maroc et l'Espagne, dont une exclusivité réseau.
Ces ouvertures visent à répondre à la demande hivernale et printanière de voyages de loisirs vers des destinations ensoleillées, proposées avec un tarif d'appel démarrant à 35 € l'aller simple.
Chacune des trois nouvelles lignes est exploitée au rythme de deux fréquences par semaine :
- Bordeaux - Agadir (Maroc) : Inaugurée le 25 octobre 2026, la liaison vers la station balnéaire marocaine est programmée tous les mercredis et dimanches;
- Bordeaux - Málaga (Espagne) : En service depuis le 26 octobre 2026, cette route vers l'Andalousie est assurée chaque lundi et vendredi ;
- Bordeaux - Gran Canaria (Espagne — Exclusivité) : Lancée ce novembre 2026, cette liaison exclusive à easyJet au départ de Bordeaux relie la Gironde aux îles Canaries chaque mercredi et samedi.
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