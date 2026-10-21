easyJet ouvre deux nouvelles lignes au départ de La Rochelle vers Nice et Southampton pour l'été 2027

Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret

easyJet renforce son offre à La Rochelle pour l'été 2027 avec le lancement de deux lignes directes vers Nice et Southampton, opérées deux fois par semaine.

​La compagnie aérienne à bas coûts easyJet poursuit le développement de son maillage régional en France en annonçant le lancement de deux nouvelles liaisons directes au départ de l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré (LRH) pour la saison estivale 2027.

​Ces deux destinations permettront de renforcer les connexions domestiques vers la Côte d'Azur ainsi que l'accessibilité vers le sud de l'Angleterre.

​Les deux nouvelles lignes seront exploitées à raison de deux fréquences hebdomadaires chacune :

​La Rochelle \longleftrightarrow Nice (NCE) : Lancement des vols à partir du 9 avril 2027 ;

​La Rochelle \longleftrightarrow Southampton (SOU) : Début des opérations à compter du 29 mai 2027.

​L'ouverture de ces lignes vient enrichir l'offre estivale d'easyJet au départ de la Charente-Maritime, répondant à la fois à la demande de clientèle de loisirs et aux flux touristiques internationaux.

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