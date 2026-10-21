Actualité aéronautique
easyJet ouvre deux nouvelles lignes au départ de La Rochelle vers Nice et Southampton pour l'été 2027
Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret
easyJet renforce son offre à La Rochelle pour l'été 2027 avec le lancement de deux lignes directes vers Nice et Southampton, opérées deux fois par semaine.
La compagnie aérienne à bas coûts easyJet poursuit le développement de son maillage régional en France en annonçant le lancement de deux nouvelles liaisons directes au départ de l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré (LRH) pour la saison estivale 2027.
Ces deux destinations permettront de renforcer les connexions domestiques vers la Côte d'Azur ainsi que l'accessibilité vers le sud de l'Angleterre.
Les deux nouvelles lignes seront exploitées à raison de deux fréquences hebdomadaires chacune :
- La Rochelle \longleftrightarrow Nice (NCE) : Lancement des vols à partir du 9 avril 2027 ;
- La Rochelle \longleftrightarrow Southampton (SOU) : Début des opérations à compter du 29 mai 2027.
L'ouverture de ces lignes vient enrichir l'offre estivale d'easyJet au départ de la Charente-Maritime, répondant à la fois à la demande de clientèle de loisirs et aux flux touristiques internationaux.
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