Actualité aéronautique
SkyUp lance des vols réguliers au départ de Chișinău vers Dubaï et Londres
Article publié le 17 octobre 2026 par David Dagouret
SkyUp élargit son réseau au départ de la Moldavie. La compagnie lance des liaisons régulières de Chișinău vers Dubaï pour l'hiver puis vers Londres Stansted pour l'été 2027.
La compagnie aérienne SkyUp Airlines poursuit le développement de son réseau international en annonçant le lancement de deux nouvelles liaisons régulières au départ de l'aéroport international de Chișinău (RMO), en Moldavie, à destination de Dubaï (DXB) et de Londres Stansted (STN).
L'ajout de la capitale britannique portera à 27 le nombre de destinations desservies par la compagnie au départ de la plateforme moldave pour le programme estival, couvrant un total de 12 pays.
Dubaï intégré au programme hivernal 2026-2027
La desserte de Dubaï (DXB) débutera le 20 décembre 2026 et sera exploitée jusqu'au 28 mars 2027 à raison de trois fréquences hebdomadaires :
- Les dimanches : Lancement dès le 20 décembre 2026 ;
- Les mardis : Lancement dès le 22 décembre 2026 ;
- Les vendredis : Intégration à compter du 8 janvier 2027.
Londres Stansted pour la saison estivale 2027
À partir du 26 mars 2027, SkyUp inaugurera sa liaison vers Londres Stansted (STN). Les vols seront opérés deux fois par semaine, chaque lundi et vendredi, renforçant la connectivité directe entre la Moldavie et le Royaume-Uni.
L'ensemble des billets et des grilles horaires est désormais ouvert à la réservation sur les canaux officiels de la compagnie.
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