Article publié le 21 novembre 2026 par David Dagouret

Air Corsica et le gestionnaire Edeis ouvrent une liaison régulière entre Dole-Jura et Nice Côte d'Azur, opérée en ATR 72-600 deux fois par semaine les mercredis et dimanches.

Edeis et Air Corsica ouvrent une liaison régulière entre l’aéroport de Dole-Jura et Nice Côte d’Azur, opérée en ATR 72-600 à raison de deux rotations hebdomadaires, le mercredi et le dimanche. Troisième destination d’Air Corsica au départ de Dole après Bastia et Ajaccio, elle prolonge un partenariat engagé en 2013 et place tout le bassin azuréen à portée des habitants et des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté.

Entre le Jura et les Alpes-Maritimes, aucun mode terrestre ne permet aujourd’hui de faire l’aller-retour dans la journée. Près de six heures de route d’un côté, sept heures de train au mieux de l’autre, et aucune liaison ferroviaire directe. La nouvelle ligne ne vient donc concurrencer personne : elle comble un vide. Pour les Dolois, les Jurassiens et plus largement les habitants de Bourgogne-Franche-Comté, l’avion est ici la seule réponse réaliste à un besoin de mobilité bien réel.

Dole-Jura est le seul aéroport commercial de Bourgogne-Franche-Comté. Aucun autre ne dessert la région, et les grandes plateformes les plus proches sont à plus de deux heures de route. Sa zone de chalandise déborde largement le Jura : Doubs, Côte-d’Or, Haute-Saône, Saône-et-Loire, jusqu’aux cantons suisses voisins.

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