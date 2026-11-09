easyJet ouvre deux nouvelles lignes depuis Lyon vers Louxor et Nice

Article publié le 10 novembre 2026 par David Dagouret

easyJet renforce son offre au départ de Lyon avec le lancement de deux liaisons directes vers Louxor en Égypte et Nice sur la Côte d’Azur.

La compagnie aérienne à bas coûts easyJet poursuit le développement de son réseau au départ de sa base de Lyon-Saint Exupéry (LYS) en officialisant l'ouverture de deux nouvelles routes régulières vers la Côte d'Azur et la Haute-Égypte.

Ces nouveautés s'inscrivent dans le cadre du programme hivernal de la compagnie britannique, offrant des liaisons adaptées tant aux escapades touristiques qu'aux déplacements régionaux à partir de 35 € l'aller simple.

Les deux nouvelles lignes au départ de Lyon se répartissent comme suit :

Lyon - Nice (France) :

Inaugurée le lundi 26 octobre 2026, cette liaison transversale domestique est opérée à raison de deux vols par semaine, chaque lundi et vendredi, facilitant les déplacements d'affaires et de loisirs vers la Côte d'Azur ;

Lyon - Louxor (Égypte) :

Lancée le samedi 31 octobre 2026, cette route touristique vers l'Égypte antique est proposée à raison d'un vol par semaine, opéré tous les samedis.

Avec ces deux ajouts, easyJet consolide sa position d'opérateur majeur sur la plateforme lyonnaise en diversifiant son offre vers les destinations hivernales et le réseau intérieur français.

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