Vietnam Airlines s'associe à l'aéroport de Copenhague, SAS et Danish Industry pour renforcer sa présence en Scandinavie

Article publié le 8 novembre 2026 par David Dagouret

Vietnam Airlines renforce son encrage nordique via des protocoles d'accord signés au Danemark avec Copenhague Airport, SAS et l'organisation patronale DI.

Vietnam Airlines a échangé des protocoles d’accord avec l’aéroport de Copenhague, Scandinavian Airlines (SAS) et Danish Industry (DI), marquant une nouvelle étape dans le renforcement des liaisons aériennes et le développement de nouvelles opportunités d’affaires avec le Danemark et l’ensemble des pays nordiques.

Ces protocoles d’accord ont été échangés lors du Forum d’affaires Vietnam–Danemark, organisé à l’occasion de la visite d’État au Royaume du Danemark de To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien et président de la République socialiste du Vietnam, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang.

Dans le cadre de son protocole d’accord avec l’aéroport de Copenhague, Vietnam Airlines étudiera les possibilités de développement du marché et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Les deux parties évalueront également le potentiel d’ouverture de nouvelles liaisons sans escale et d’augmentation des fréquences de vol, en fonction de la demande des passagers et de leur viabilité commerciale.

L’aéroport de Copenhague, l’une des principales plateformes de correspondance des pays nordiques, constitue pour Vietnam Airlines une porte d’entrée majeure vers l’ensemble de ce marché. Cette coopération accompagnera l’expansion du réseau international de la compagnie et renforcera sa présence dans la région.

Depuis décembre 2025, Vietnam Airlines opère trois vols hebdomadaires sans escale entre Hô Chi Minh-Ville et Copenhague en Boeing 787-9. Avec un temps de vol d’un peu plus de 12 heures, cette liaison relie directement le Vietnam au Danemark et favorise le tourisme, les voyages d’affaires et les échanges culturels.

Dans le cadre de son protocole d’accord avec SAS, Vietnam Airlines étudiera les possibilités de coopération dans les domaines du partage de codes, des programmes de fidélité, du transport de fret, de la norme de distribution NDC (New Distribution Capability) et des voyages d’affaires. Les deux compagnies échangeront également des analyses de marché, identifieront de nouvelles opportunités commerciales et étudieront les moyens d’offrir aux passagers davantage de possibilités de voyage entre le Vietnam et les pays nordiques.

Vietnam Airlines a également signé un protocole d’accord avec DI, la principale organisation professionnelle et patronale du Danemark, qui représente des entreprises issues de nombreux secteurs d’activité.

Cet accord établit un cadre permettant aux deux parties d’échanger des informations, d’étudier des opportunités d’affaires et de renforcer les liens entre Vietnam Airlines et les entreprises danoises. Elles examineront également la possibilité pour Vietnam Airlines d’adhérer à DI.

Grâce à ce partenariat, Vietnam Airlines entend mieux répondre aux besoins de déplacement des entreprises danoises, tout en ouvrant des perspectives de coopération dans les secteurs de l’aviation, du tourisme et du commerce. En mettant son réseau international au service du vaste tissu d’entreprises danois, la compagnie souhaite faciliter les voyages d’affaires et de loisirs et contribuer au renforcement des relations commerciales entre les deux pays.

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