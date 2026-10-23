Actualité aéronautique
Korean Air inaugure un Smart Terminal de fret automatisé à l'aéroport d'Incheon
Article publié le 24 octobre 2026 par David Dagouret
Korean Air achève la modernisation de son terminal cargo à Incheon. Avec des AGV et de nouveaux ETV, la capacité de traitement augmente de 25 %.
Korean Air a achevé la modernisation de son terminal de fret à l’aéroport international d’Incheon, inaugurant un « Smart Terminal » entièrement intégré et équipé de systèmes logistiques automatisés de pointe.
Cette modernisation des infrastructures, associée à des solutions numériques avancées, au renforcement des initiatives en matière de développement durable et à des commandes d’appareils de nouvelle génération, consolide l’avantage concurrentiel de Korean Air sur le marché mondial du fret aérien.
Réalisée entre juin 2025 et septembre 2026, cette modernisation a permis d’introduire des technologies automatisées dans l’ensemble des opérations de manutention du terminal, tout en maintenant sans interruption un niveau de qualité optimal dans le traitement du fret.
Au cœur de cette modernisation figure le déploiement de véhicules à guidage automatique (AGV) et de nouveaux véhicules de transfert élévateurs (ETV). Grâce au passage d’une ligne unique à deux lignes de transfert automatisées, intégrées aux nouveaux ETV, le terminal a porté sa capacité de traitement horaire des unités de chargement (ULD) de 18 à 30 unités. Au total, la capacité globale de traitement du fret du terminal devrait augmenter de plus de 25 %. La compagnie développe également ses installations spécialisées afin de prendre en charge les marchandises spéciales à forte valeur ajoutée.
Le projet a accordé une attention particulière à l’amélioration des conditions de travail et à la précision opérationnelle. L’automatisation des équipements lourds permet de réduire structurellement les interventions manuelles, tandis que les améliorations apportées aux infrastructures contribuent à optimiser l’environnement de travail dans son ensemble. À la suite de cette modernisation à Incheon, Korean Air poursuit activement la modernisation de son terminal de fret à l’aéroport international John-F.-Kennedy (JFK) de New York, dont les travaux devraient être finalisés l’année prochaine.
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