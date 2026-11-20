Article publié le 21 novembre 2026 par David Dagouret

Du 16 au 18 novembre, l'armée de l'Air et de l'Espace et l'armée de l'air suédoise se sont exercées conjointement dans le nord de la Suède.

Depuis le lancement de l’initiative de la dissuasion avancée, la France et la Suède mettent en œuvre une feuille de route de coopération stratégique.

Dans ce cadre bilatéral particulier, des équipages des Forces aériennes stratégiques (FAS) ont été déployés en Suède pour réaliser un exercice commun avec l’armée de l’air suédoise dans le nord du pays. Du 16 au 18 novembre, des avions de chasse Rafale accompagnés d'un avion ravitailleur MRTT, ont démontré leur capacité à opérer conjointement avec des chasseurs Gripen. Cet exercice inédit visait à améliorer l'interopérabilité entre les FAS françaises et les forces aériennes suédoises. Il illustre parfaitement l'approfondissement de la coopération entre nos deux pays en matière de défense. Il démontre également notre capacité à agir ensemble, et reflète notre engagement mutuel à renforcer la sécurité de l’Europe. L'exercice ne visait aucun pays. Cet entraînement n’a mobilisé aucun armement nucléaire.