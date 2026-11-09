Twin Jet lance ses vols directs entre Marseille et Strasbourg avec 6 aller-retours par semaine

Article publié le 10 novembre 2026 par David Dagouret

Twin Jet a inauguré cette semaine sa ligne directe entre Marseille et Strasbourg, proposant 6 vols aller-retour par semaine pour la clientèle d'affaires.

La compagnie aérienne régionale française Twin Jet a inauguré ses premiers vols réguliers directs reliant Marseille-Provence (MRS) à Strasbourg-Entzheim (SXB).

Cette ouverture concrétise le retour d'une desserte directe sans correspondance entre la Provence et l'Alsace, deux pôles économiques régionaux majeurs aux flux commerciaux soutenus.

Positionnée sur le segment des déplacements d'affaires et de la connectivité interrégionale, la compagnie propose un programme structuré autour de 6 vols aller-retour par semaine. Les horaires ont été conçus pour permettre des aller-retours dans la journée ou sur des créneaux clés de début et de fin de semaine :

Horaires des vols Marseille (MRS) - Strasbourg (SXB)

Mardi et Mercredi (Matin) : Départ de Marseille à 06h30 - Arrivée à Strasbourg à 08h10 ;

Mardi, Mercredi et Jeudi (Soir) : Départ de Marseille à 17h30 - Arrivée à Strasbourg à 19h10 ;

Vendredi (Milieu de journée) : Départ de Marseille à 12h30 - Arrivée à Strasbourg à 14h10.

Horaires des vols Strasbourg (SXB) - Marseille (MRS)

Mardi et Mercredi (Matin) : Départ de Strasbourg à 08h40 - Arrivée à Marseille à 10h20 ;

Mardi, Mercredi et Jeudi (Soir) : Départ de Strasbourg à 19h40 - Arrivée à Marseille à 21h20 ;

Vendredi (Soir) : Départ de Strasbourg à 19h10 - Arrivée à Marseille à 20h50.

En rétablissant cette route directe, Twin Jet renforce son rôle d'opérateur régional spécialisé dans le désenclavements des métropoles françaises et la facilitation du transport corporate.

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