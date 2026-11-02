AerCap loue deux Boeing 777-300ERSF convertis à Turkish Airlines pour 2027

Article publié le 1 novembre 2026 par David Dagouret

AerCap signe des contrats de location avec Turkish Airlines pour deux Boeing 777-300ERSF convertis cargo, livrables entre mars et septembre 2027.

AerCap Holdings N.V. a annoncé avoir signé des contrats de location avec Turkish Airlines portant sur deux Boeing 777-300ERSF convertis, dont les livraisons sont prévues entre mars et septembre 2027.

Les appareils seront convertis au centre de maintenance (MRO) d’Etihad Engineering à Abou Dhabi, ce qui permettra à AerCap de servir efficacement ses clients dans l’ensemble de la région EMEA.

Après la livraison de son premier avion-cargo converti de type Boeing 777-300ERSF à son client de lancement, Kalitta Air, en septembre 2025, AerCap a continué à donner de l’élan à ce programme, en livrant des appareils à Fly Meta et en signant des contrats de location avec Ethiopian Airlines et China Southern Group.

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