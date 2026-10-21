Actualité aéronautique
Air France et Air Côte d'Ivoire concluent un accord de partage de codes sur Paris-Abidjan
Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret
Air France et Air Côte d'Ivoire signent un partage de codes réciproque sur la ligne Paris-CDG - Abidjan dès le 25 octobre 2026, annoncé lors de l'ATAF à Ajaccio.
À l’occasion de la réunion de l’Association des Transporteurs Aériens Francophones (ATAF), qui se tient à Ajaccio, Air France et Air Côte d’Ivoire annoncent la signature d’un accord réciproque de partage de codes sur la liaison Paris-Charles de Gaulle – Abidjan-Félix Houphouët-Boigny.
À compter du 25 octobre 2026, Air France apposera son code sur les vols opérés par Air Côte d’Ivoire entre Paris-Charles de Gaulle et Abidjan. Air Côte d’Ivoire commercialisera sous son propre code les vols opérés par Air France sur cette même liaison
Cette coopération permettra aux clients des deux compagnies de bénéficier d’un choix élargi d’horaires entre la France et la Côte d’Ivoire grâce à la combinaison des fréquences d’Air Côte d’Ivoire et d’Air France.
Air France est actionnaire et partenaire stratégique d’Air Côte d’Ivoire depuis sa création en 2012. Ce nouvel accord de partage de codes marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux compagnies et témoigne de leur volonté commune de renforcer durablement la connectivité entre la France et la Côte d’Ivoire.
Dans le prolongement de cet accord, Air France et Air Côte d’Ivoire ont également rapproché leurs programmes de fidélité respectifs, Flying Blue et sMiles. Ce lancement est prévu fin 2026. Les membres sMiles pourront ainsi cumuler des miles sur les vols entre Abidjan et Paris assurés par Air France, à terme, les utiliser sur l'ensemble du réseau Air France. Les membres du programme de fidélité Flying Blue pourront quant à eux cumuler et utiliser leurs miles sur les vols assurés par Air Côte d’Ivoire entre Paris et Abidjan.
Cette nouvelle coopération illustre l’ambition commune d’Air France et d’Air Côte d’Ivoire de proposer une expérience de voyage plus fluide entre Paris et Abidjan.
Sur le même sujet
- 22/10Décès confirmés de l'équipage du Mirage 2000D écrasé en Meurthe-et-Moselle
- 22/10 Korean Air dévoile ses résultats financiers provisoires pour le troisième trimestre 2026
- 22/10 Aviation Capital Group passe une commande ferme pour 75 Airbus de la famille A320neo
- 21/10 Les Îles Féroé accueillent 130 000 visiteurs en 2025 : Atlantic Airways pilier du tourisme et de la connectivité
- 21/10 easyJet ouvre deux nouvelles lignes au départ de La Rochelle vers Nice et Southampton pour l'été 2027
- 21/10 Vietnam Airlines ouvre une liaison directe entre Hanoï et Ahmedabad en novembre 2026
- 21/10 Air France et Air Côte d'Ivoire concluent un accord de partage de codes sur Paris-Abidjan
- 21/10 Daher Aircraft livre son premier Kodiak 900 en Europe à un couple suisse
- 21/10Accident d'un Mirage 2000D de la BA 133 en Meurthe-et-Moselle
- 20/10 Avions de combat légendaires de Frédéric Lert à paraître aux Éditions Privat
- 19/10 Icelandair ouvrira Saint-Louis et rouvrira Madrid pour l'été 2027
- 19/10 Delta Air Lines annonce ses résultats financiers du trimestre de septembre 2026
- 19/10 Avolon passe une commande géante de 110 Airbus dont 35 A330-900 et 75 A320neo
- 19/10 Norse Atlantic et PIA concluent un accord ACMI pour deux Boeing 787-9 entre le Royaume-Uni et le Pakistan
- 19/10 Airbus publie ses chiffres de septembre 2026 avec 72 avions livrés et 547 livraisons cumulées
- 18/10 Air France ouvre deux nouvelles lignes vers San Diego et Nashville pour l'été 2027
- 18/10 LATAM Airlines Brazil reçoit son tout premier Embraer E195-E2
- 17/10 SkyAlps lance la première ligne directe entre Paris-CDG et Bolzano pour l'hiver 2026-2027
- 17/10 Biman Bangladesh Airlines passe une commande ferme pour quatre Airbus A350-900 et six A321neo
- 17/10 Le premier chasseur Gripen E produit au Brésil par Embraer effectue son vol inaugural