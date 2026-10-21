Air France et Air Côte d'Ivoire concluent un accord de partage de codes sur Paris-Abidjan

Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret

Air France et Air Côte d'Ivoire signent un partage de codes réciproque sur la ligne Paris-CDG - Abidjan dès le 25 octobre 2026, annoncé lors de l'ATAF à Ajaccio.

À l’occasion de la réunion de l’Association des Transporteurs Aériens Francophones (ATAF), qui se tient à Ajaccio, Air France et Air Côte d’Ivoire annoncent la signature d’un accord réciproque de partage de codes sur la liaison Paris-Charles de Gaulle – Abidjan-Félix Houphouët-Boigny.

À compter du 25 octobre 2026, Air France apposera son code sur les vols opérés par Air Côte d’Ivoire entre Paris-Charles de Gaulle et Abidjan. Air Côte d’Ivoire commercialisera sous son propre code les vols opérés par Air France sur cette même liaison

Cette coopération permettra aux clients des deux compagnies de bénéficier d’un choix élargi d’horaires entre la France et la Côte d’Ivoire grâce à la combinaison des fréquences d’Air Côte d’Ivoire et d’Air France.

Air France est actionnaire et partenaire stratégique d’Air Côte d’Ivoire depuis sa création en 2012. Ce nouvel accord de partage de codes marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux compagnies et témoigne de leur volonté commune de renforcer durablement la connectivité entre la France et la Côte d’Ivoire.

Dans le prolongement de cet accord, Air France et Air Côte d’Ivoire ont également rapproché leurs programmes de fidélité respectifs, Flying Blue et sMiles. Ce lancement est prévu fin 2026. Les membres sMiles pourront ainsi cumuler des miles sur les vols entre Abidjan et Paris assurés par Air France, à terme, les utiliser sur l'ensemble du réseau Air France. Les membres du programme de fidélité Flying Blue pourront quant à eux cumuler et utiliser leurs miles sur les vols assurés par Air Côte d’Ivoire entre Paris et Abidjan.

Cette nouvelle coopération illustre l’ambition commune d’Air France et d’Air Côte d’Ivoire de proposer une expérience de voyage plus fluide entre Paris et Abidjan.

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