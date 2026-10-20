Actualité aéronautique
Icelandair ouvrira Saint-Louis et rouvrira Madrid pour l'été 2027
Article publié le 19 octobre 2026 par David Dagouret
Icelandair ajoute Saint-Louis (États-Unis) et fait revenir Madrid à son réseau pour l'été 2027. La compagnie célébrera ses 90 ans d'existence en juin 2027.
Icelandair, la compagnie aérienne nationale islandaise, ajoutera deux destinations à son réseau dès l'été prochain : une liaison directe vers Saint-Louis, dans le Midwest américain, et vers Madrid, la capitale espagnole, qui fait son retour dans le réseau.
Les vols à destination de Saint-Louis seront assurés trois à quatre fois par semaine, du 14 mai au 24 octobre 2027, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.
Le vol inaugural décollera quelques semaines seulement avant un anniversaire marquant : le 3 juin 2027, Icelandair fêtera ses 90 ans. Ce qui a commencé en 1937 sous le nom de Flugfélag Akureyrar, une compagnie d'hydravions comptant un seul appareil et opérant sur la côte nord de l'Islande, est devenu la compagnie nationale islandaise, reliant l'Amérique du Nord et l'Europe depuis plus de 75 ans. Les voyageurs de Saint-Louis ne bénéficieront pas seulement d'une nouvelle liaison, mais aussi d'une compagnie aérienne forte de neuf décennies d'expérience.
Les vols à destination de Madrid seront assurés deux à trois fois par semaine, du 9 avril au 25 octobre 2027, les lundis, mercredis et vendredis.
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