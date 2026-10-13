Actualité aéronautique
Airport Management Services et IBC Aviation s'associent pour lancer un service de jets privés aux Antilles
Article publié le 12 octobre 2026 par David Dagouret
AMS s'associe à IBC Aviation pour proposer une offre d'affrètement de jets privés 24/7 dans les Caraïbes, en France hexagonale et à l'international.
Le spécialiste des services aéroportuaires et de l'assistance au sol dans les Antilles françaises, Airport Management Services (AMS), a officialisé un partenariat stratégique avec IBC Aviation, courtier spécialisé dans la réservation de vols privés depuis 2012.
Présent depuis 2008 sur les activités d'assistance en escale (ground handling), de billetterie et de conciergerie VIP (Meet & Greet), AMS élargit ainsi son portefeuille de prestations en intégrant une offre de location de jets privés sur mesure disponible 24h/24 et 7j/7.
Grâce à l'accès au réseau mondial d'IBC Aviation, les clients d'AMS (entreprises, institutions et particuliers) disposent désormais d'une flotte diversifiée gérée par un interlocuteur unique :
- Gamme d'appareils : Du turbopropulseur pour les sauts de puces régionaux aux jets ultra long-courriers pour les liaisons intercontinentales ;
- Capacité d'emport : Appareils configurés de 4 à 30 passagers ;
- Zones couvertes : Desserte prioritaire de l'arc caraïbe, liaisons vers la France hexagonale et vols internationaux à la demande.
Ce rapprochement vise à répondre à la hausse de la demande pour des prestations de transport aérien privatif à forte valeur ajoutée, caractérisées par la flexibilité, la réactivité opérationnelle et le respect de la confidentialité.
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