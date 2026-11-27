Actualité aéronautique
Norse Atlantic Airways suspend ses vols et dépose le bilan ce 27 novembre 2026
Article publié le 27 novembre 2026 par David Dagouret
La compagnie long-courrier norvégienne Norse Atlantic Airways a officiellement suspendu ses opérations et déposé son bilan auprès du tribunal de district d'Agder ce 27 novembre 2026, faute de financements d'urgence.
La compagnie aérienne norvégienne à bas coûts spécialisée sur le long-courrier, Norse Atlantic Airways, a annoncé ce vendredi 27 novembre 2026 la suspension officielle de ses activités ainsi que le dépôt de son bilan.
Confronté à un besoin critique de liquidités et dans l'incapacité d'obtenir des financements supplémentaires en urgence, le conseil d'administration de Norse Atlantic Airways AS a décidé d'engager une procédure de faillite.
La demande de mise en faillite a été officiellement déposée ce jour auprès du tribunal de district d'Agder (Agder tingrett), en Norvège.
Conformément au droit norvégien des entreprises en difficulté, la juridiction va prochainement procéder à la désignation d'un administrateur judiciaire. Celui-ci aura la charge de reprendre la gestion de la société, d'établir le passif, d'encadrer le sort des salariés et de superviser la restitution ou la gestion des actifs opérationnels.
Fondée pour reprendre le créneau des vols transatlantiques à bas tarifs laissé vacant par Norwegian Air Shuttle, Norse Atlantic Airways exploitait jusqu'à cette suspension une flotte homogène composée de 12 avions gros-porteurs Boeing 787 Dreamliner, tous détenus en location (leasing) auprès de bailleurs internationaux.
La cessation immédiate des vols place désormais les loueurs d'aéronefs, les créanciers ainsi que les passagers détenteurs de billets dans l'attente des premières décisions de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal d'Agder.
Pour rappel, en 2023, Aeroweb-fr.net a pu tester la compagnie Norse Atlantic lors d'un vol entre Paris et New York, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/05/a-la-decouverte-de-norse-atlantic-airways.
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