États-Unis : retour progressif à la normale après l'arrêt au sol généralisé décrété par la FAA

Article publié le 14 novembre 2026 par David Dagouret

La Federal Aviation Administration (FAA) a levé l'arrêt au sol national ordonné vendredi soir à la suite d'une panne de communication du contrôle aérien ayant entraîné des milliers d'annulations.

L'ensemble du trafic aérien commercial à destination et au départ des États-Unis a été paralysé pendant plus de quatre heures dans la soirée du vendredi 13 novembre 2026. À 15h54 (heure de la côte Est américaine), la Federal Aviation Administration (FAA) avait émis un avis aux navigants aériens (NOTAM) ordonnant un arrêt au sol généralisé (Ground Stop) à l'échelle nationale, invoquant des « circonstances extraordinaires ».

Dans le même temps, l'agence fédérale américaine avait décrété la suspension immédiate de tous les vols internationaux en partance vers le territoire américain. L'espace aérien a finalement été rouvert à 20h15 heure locale (02h15 ce samedi matin à Paris), après la réalisation de tests complets sur la stabilité des systèmes.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, avait confirmé que cette mesure d'urgence faisait suite à un problème de communication majeur touchant l'ensemble des centres de contrôle du trafic aérien en route (ARTCC) chargés de la gestion de l'espace aérien américain.

Origine de la défaillance : Les autorités ont écarté la piste d'une cyberattaque ou d'un acte malveillant. L'incident provient d'une défaillance technique des télécommunications : des équipements analogiques vieillissants du contrôle aérien ont été surchargés lors de l'intégration de nouvelles technologies, provoquant des incohérences radar et radio.

Intervention technique : Les équipes techniques de la FAA ont été mobilisées durant toute la soirée pour diagnostiquer l'origine de la panne, stabiliser le réseau et rétablir les liaisons opérationnelles entre les contrôleurs et les équipages avant d'autoriser la reprise des décollages.

Bien que les grandes compagnies américaines (United, Delta, American Airlines et Southwest) aient progressivement relancé leurs opérations dès la levée de la restriction, cette interruption complète des départs a engendré des répercussions majeures sur les programmes de vols internationaux tout au long du week-end.

Selon les premiers bilans opérationnels, cet arrêt au sol a entraîné plusieurs milliers d'annulations et plus de 10 000 retards à travers le monde — affectant notamment les liaisons transatlantiques au départ de l'Europe — et impactant plus de 1,5 million de passagers.

Sur le même sujet