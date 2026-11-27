Actualité aéronautique
Plus Ultra Líneas Aéreas suspend l'intégralité de ses vols depuis le 23 novembre 2026
Article publié le 27 novembre 2026 par David Dagouret
Faute d'avoir trouvé de nouveaux investisseurs, la compagnie espagnole Plus Ultra a interrompu tous ses vols réguliers, charters et ACMI depuis le 23 novembre 2026, tout en négociant le rééchelonnement de 53 millions d'euros de prêts publics.
La compagnie aérienne espagnole Plus Ultra Líneas Aéreas a officiellement suspendu l'intégralité de ses activités de vol depuis le lundi 23 novembre 2026 jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient après l'échec des discussions menées pour attirer les nouveaux investisseurs indispensables à la poursuite de sa restructuration financière.
L'interruption concerne la totalité des segments d'activité du transporteur basé à Madrid :
- Lignes régulières : Après avoir déjà interrompu ses dessertes vers Lima et Buenos Aires quelques jours plus tôt, la compagnie a stoppé ses dernières liaisons actives reliant Madrid et Tenerife-Nord à Caracas ;
- Activités charters et ACMI : Les vols affrétés ainsi que les prestations de location d'avions avec équipage (ACMI) assurées pour le compte de compagnies tierces sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre. L'immobilisation de l'activité touche directement l'exploitation d'une flotte de six Airbus A330 (versions -200 et -300).
Placée sous procédure préventive de protection contre ses créanciers, Plus Ultra poursuit ses négociations financières pour tenter de dégager une issue. Au cœur des discussions figure le remboursement de 53 millions d'euros de prêts publics accordés par l'État espagnol (via le fonds public SEPI) en 2021 durant la pandémie de Covid-19, dont le capital principal reste à rembourser.
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