Article publié le 20 novembre 2026 par David Dagouret

Rencontrés en 1999 à bord du Boeing 747 JA8094 d'All Nippon Airways, Paul et Asako ont retrouvé l'appareil à Liège 27 ans plus tard, désormais exploité en cargo par Magma Aviation sous l'immatriculation TF-AMP.

Une histoire d’amour qui a commencé à 35 000 pieds d’altitude se répète 27 ans plus tard à bord du même avion, devenu entre-temps un avion-cargo

Dans le monde de l’aviation, les immatriculations ne servent généralement qu’à identifier un appareil. Mais pour Paul King, ces six caractères (JA8094) revêtent une signification particulière depuis 27 ans.

JA8094 était l'immatriculation du B747 qui a changé sa vie en juillet 1999, lorsqu'il a embarqué sur un vol d'All Nippon Airways (ANA) reliant Tokyo-Narita à Washington-Dulles.

Paul était l'un des deux seuls passagers voyageant en première classe ce jour-là. Parmi le personnel de cabine se trouvait Asako, une hôtesse de l'air affectée à ce vol de 13 heures.

Dans une cabine aussi exceptionnellement calme, les occasions de conversation ne manquaient pas. Tout a commencé par un simple échange entre un passager et un membre du personnel de cabine, qui s’est peu à peu transformé en quelque chose de bien plus significatif.

Au moment où l’avion a atterri à Washington, Paul et Asako avaient noué un lien qui allait finalement déboucher sur un mariage, deux filles et une vie commune s’étendant sur plusieurs pays.

Pour la plupart des gens, l’avion qui les emmène dans un voyage mémorable finit par devenir un lointain souvenir. Paul, cependant, s’est assuré de ne jamais l’oublier en conservant la référence d’immatriculation de l’avion, JA8094, en souvenir du vol où il a rencontré pour la première fois sa future épouse.

Il était loin de se douter que près de trois décennies plus tard, il aurait l’occasion de remonter à bord de ce même avion.

L’avion a peut-être changé, mais leur histoire d’amour, elle, est restée la même.

Au cours des 27 années qui ont suivi, Paul et Asako ont construit leur vie à deux, tandis que le JA8094 poursuivait son propre parcours dans le secteur de l’aviation.

L’avion a finalement été retiré du service passagers, a été transformé en avion-cargo dédié, a été réimmatriculé sous le numéro TF-AMP et est actuellement exploité par Air Atlanta depuis 2012.

Depuis 2017, l’appareil soutient les opérations mondiales de fret de Magma Aviation, en transportant des cargaisons importantes sur les marchés internationaux dans le cadre de la flotte de Boeing 747-fret de la compagnie.

Aujourd’hui, ses sièges passagers et sa cabine de première classe ont disparu, remplacés par l’infrastructure nécessaire au transport de fret à travers le monde. Mais si la vocation de l’avion a changé, son histoire demeure, revêtant une signification particulière pour un couple qui s’est rencontré à bord il y a 27 ans.

Pour Magma, le TF-AMP est un avion qui parcourt le globe pour acheminer les cargaisons les plus critiques et les plus urgentes grâce à son vaste réseau mondial. Pour Paul et Asako, c’est quelque chose de bien plus personnel.

En octobre 2026, Magma Aviation a accueilli Paul et Asako à l’aéroport de Liège, en Belgique, pour des retrouvailles attendues depuis 27 ans.

Devant le TF-AMP, le couple a retrouvé le Boeing 747 qui, sans qu’ils le sachent, avait joué un rôle si important dans leur vie.

L’avion avait bien changé par rapport à ce dont Paul et Asako se souvenaient en 1999. Asako, qui en connaissait autrefois si bien l’intérieur, essaya de se représenter à quoi il ressemblait autrefois, mais une grande partie était désormais méconnaissable. La cabine de première classe où Paul s’était autrefois assis avait disparu, et l’ancien lieu de travail d’Asako avait été transformé en soute.

Pour Paul, le numéro d’immatriculation de l’avion qu’il avait conservé pendant toutes ces années n’était plus seulement le souvenir d’un moment cher à son cœur. Après 27 ans, il se tenait enfin devant l’avion même où il avait rencontré sa femme pour la première fois.

Asako avait également apporté sa casquette d’hôtesse de l’air, ajoutant une touche personnelle à ces retrouvailles et ravivant des souvenirs de l’époque où elle travaillait pour ANA.

Le couple a passé un moment à bord, se remémorant leur première rencontre et prenant des photos pour immortaliser cet événement. Malgré le calendrier d’exploitation chargé de l’avion, l’équipe opérationnelle de Magma Aviation a coordonné la visite afin de rendre possible ces retrouvailles exceptionnelles.

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