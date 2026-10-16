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Biman Bangladesh Airlines passe une commande ferme pour quatre Airbus A350-900 et six A321neo
Article publié le 17 octobre 2026 par David Dagouret
Biman Bangladesh Airlines commande dix Airbus (quatre A350-900 et six A321neo) pour préparer son expansion vers l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient.
Biman Bangladesh Airlines passe une commande ferme pour quatre Airbus A350-900 et six A321neo
© Airbus
La compagnie aérienne nationale Biman Bangladesh Airlines a officialisé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur un total de 10 appareils de nouvelle génération. Ce contrat mixte comprend :
- 4 gros-porteurs Airbus A350-900 ;
- 6 monocouloirs Airbus A321neo.
Cette commande majeure marque un tournant stratégique pour le transporteur du Bangladesh, qui prépare la modernisation et l'extension de son réseau long-courrier et moyen-courrier.
L'intégration des A350-900 doit permettre à Biman Bangladesh Airlines de concrétiser son projet d'ouverture de liaisons directes vers l'Amérique du Nord, tout en consolidant ses fréquences sur ses liaisons historiques vers les grands hubs d'Europe et du Moyen-Orient.
De leur côté, les A321neo viendront optimiser les liaisons régionales et moyen-courriers à forte densité au départ de la base de Dhaka (DAC), offrant une efficacité énergétique accrue et des coûts d'exploitation réduits.
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