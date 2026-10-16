Le premier chasseur Gripen E produit au Brésil par Embraer effectue son vol inaugural

Article publié le 17 octobre 2026 par David Dagouret

Embraer et Saab ont réalisé le premier vol du Gripen E assemblé au Brésil. L'appareil de combat a décollé du complexe industriel de Gavião Peixoto.

Le constructeur brésilien Embraer et le groupe suédois Saab ont franchi une étape historique avec le premier vol du tout premier Gripen E entièrement assemblé sur le territoire brésilien. L'appareil a pris son envol depuis le complexe industriel de Gavião Peixoto, dans l'État de São Paulo, pour une mission de qualification destinée à valider les performances de ses systèmes de bord et ses qualités de vol.

Ce vol d'essai, mené par un pilote de test de Saab, confirme la maturité industrielle acquise par le Brésil au terme de plus d'une décennie de transfert de technologies et de partenariat stratégique.

Dévoilé en sortie d'assemblage le 25 mars dernier, cet appareil est le premier d'une série de 15 chasseurs Gripen E dont la fabrication intégrale est programmée au Brésil :

Autonomie industrielle : Le site de Gavião Peixoto abrite la seule ligne d'assemblage final du Gripen E située hors de Suède, constituant un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Saab ;

Compétences souveraines : Le programme inclut la fabrication, l'intégration des systèmes et la conduite des campagnes d'essais en vol par les ingénieurs d'Embraer et la Força Aérea Brasileira (FAB).

À l'issue des vols de réception et des essais de validation restants, ce premier Gripen E « Made in Brazil » sera officiellement remis à l'armée de l'air brésilienne.

Il sera déployé sur la base aérienne d'Anápolis (État de Goiás) pour rejoindre le Premier Groupe de Défense Aérienne (1er GDA), escadron qui opère déjà les premiers exemplaires du chasseur de nouvelle génération livrés depuis la Suède.