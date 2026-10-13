Actualité aéronautique
Twin Jet ouvre une ligne directe entre Marseille et Strasbourg dès novembre 2026
Article publié le 12 octobre 2026 par David Dagouret
Twin Jet reliera Marseille à Strasbourg en vol direct à partir du 3 novembre 2026. La compagnie proposera six allers-retours par semaine entre la Provence et l'Alsace.
La compagnie aérienne régionale Twin Jet annonce le lancement d'une nouvelle liaison transversale directe reliant Marseille-Provence (MRS) à Strasbourg-Entzheim (SXB) à compter du 3 novembre 2026.
Cette ouverture vise à répondre aux besoins de mobilité des clientèles d'affaires, des institutions et des acteurs industriels entre ces deux pôles économiques majeurs, en proposant un trajet sans escale ni correspondance.
Twin Jet positionne sa grille horaire en milieu et fin de semaine pour optimiser les déplacements professionnels :
- Départs le matin : Les mardis et mercredis ;
- Départs en soirée : Du mardi au jeudi, ainsi que le vendredi.
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