Actualité aéronautique
FLYONE Armenia commande deux Airbus A321neo
Article publié le 12 octobre 2026 par David Dagouret
FLYONE Armenia concrétise son protocole d'accord avec Airbus pour deux A321neo de 239 sièges. Il s'agit de la première commande directe du transporteur.
FLYONE Armenia, la plus grande compagnie aérienne d'Armenie, a finalisé une commande auprès d’Airbus portant sur l’acquisition de deux appareils A321neo. Cet accord avait été initialement annoncé sous la forme d’un protocole d’accord lors de la visite officielle du président français Emmanuel Macron à Erevan, le 5 mai 2026.
Ces deux A321neo, qui constituent la première commande directe de FLYONE Armenia auprès d’Airbus, seront équipés de moteurs LEAP de CFM International. Configurés avec une configuration tout classe économique de 239 sièges, ces appareils sont au cœur de la stratégie de renforcement de la flotte de la compagnie et constituent une étape clé dans l’expansion ambitieuse de son réseau de lignes. Créée en 2021, la compagnie aérienne exploite actuellement une flotte de 11 appareils de la famille A320.
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