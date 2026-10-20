LATAM Airlines Brazil reçoit son tout premier Embraer E195-E2

Article publié le 18 octobre 2026 par David Dagouret

LATAM Airlines Brazil débute la livraison de son premier Embraer E195-E2 sur un total de 12 prévus en 2026. L'appareil renforcera son réseau domestique au Brésil.

La filiale brésilienne du groupe LATAM Airlines et le constructeur Embraer ont célébré le début du processus de livraison du tout premier E195-E2 de l'histoire de la compagnie. L'avion, dont la mise en service commerciale est prévue dans les prochains jours, est le premier d'une tranche de 12 appareils devant intégrer la flotte d'ici la fin de l'année 2026.

Ce mouvement s'inscrit dans le cadre du contrat majeur annoncé en septembre 2025 par le groupe LATAM, portant sur l'acquisition de jusqu'à 74 Embraer E195-E2.

L'intégration de ces biréacteurs régionaux de dernière génération vise à accompagner la forte croissance du réseau domestique de la compagnie au Brésil, qui est passé de 44 escales desservies il y a six ans à 63 aéroports aujourd'hui :

Développement régional : Desserte optimisée des marchés secondaires avec une capacité ajustée à la demande ;

Efficacité énergétique : Réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège comparativement aux générations précédentes ;

Souplesse opérationnelle : Complémentarité avec la flotte existante de la famille Airbus A320 sur les routes à forte et moyenne densité.





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